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Влияет ли потребление сахара детьми на риск развития диабета во взрослом возрасте, рассказали ученые

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Сахарный песок
Сахар. Иллюстративное фото: Bohdan Bevz / Getty Images

Исследование показало, что люди, которые потребляли ограниченное количество сахара в первые годы жизни, были менее склонны к развитию диабета и гипертонии во взрослом возрасте, передает NUR.KZ со ссылкой на The New Tork Times. 

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Авторы исследования, опубликованного в журнале Science, проанализировали ситуацию с детским питанием в Великобритании в прошлом веке.  

Во время Второй мировой войны и какое-то время после нее жители Британии находились в условиях, когда продукты выдавались строго по нормированному графику. 

Когда действие данного режима закончилось, в сентябре 1953 года, среднее потребление сахара в Британии удвоилось.

Исследователи задались вопросом: что произошло со здоровьем людей, которые были зачаты и рождены в период, когда потребление сахара строго ограничивалось.

Чтобы выяснить это, исследователи Тадея Гракнер, экономист из Университета Южной Калифорнии, и ее коллеги Клэр Бун из Университета Макгилла и Пол Дж. Гертлер из Калифорнийского университета в Беркли обратились к британскому биобанку.

Биобанк содержит генетическую и медицинскую информацию граждан Британии. Используя эти данные, исследователи проанализировали здоровье 60 183 человек, родившихся с октября 1951 года по март 1956 года.

Исследователи сообщили, что люди, чье детство пришлось на период ограничения потребления сахара, имели на 35% более низкий риск развития диабета и на 20% процентов более низкий риск развития повышенного кровяного давления в среднем возрасте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2183132-vliyaet-li-potreblenie-sahara-detmi-na-risk-razvitiya-diabeta-vo-vzroslom-vozraste-rasskazali-uchenye/

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