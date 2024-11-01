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Недовольный лечением житель Атырау потребовал у стоматологии 1 млн тенге, но получил меньше

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В кабинете стоматолога
Мужчина у стоматолога. Иллюстративное фото: SbytovaMN / Getty Images

В Атырау пациент потребовал в качестве возмещения морального вреда 1 млн тенге, но стоматология заплатила ему меньшую сумму за некачественную услугу, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску местного жителя, инвалида II группы, к ТОО о взыскании морального вреда в размере 1 млн тенге рассмотрели в Атырауском городском суде.

"Истец обратился в ТОО в связи с тем, что врач некачественно пролечил ему зуб. После лечения зубная боль не прошла, он вновь обратился к врачу стоматологической клиники. Врач не осмотрел зуб, сказав истцу прийти на прием, когда опухнет десна", - установил суд.

В связи с опухолью десен мужчина снова пришел к тому же стоматологу. Тот выписал ему направление в областную больницу для лечения. В больнице казахстанец перенес операцию по удалению абсцесса, лечился длительное время.

"В ходе рассмотрения данного спора стороны достигли соглашения об урегулировании спора в порядке медиации", - уточнили в суде.

По условиям соглашения стоматология выплатит пациенту 100 тыс. тенге в качестве компенсации морального вреда и затрат на медикаменты, а мужчина откажется от исковых требований.

Определение суда утвердило данное медиативное соглашение. Судебный акт вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что неудачное удаление зуба у ребенка в стоматологии Кызылорды привело к длительному лечению. По решению суда клиника заплатит более 1,5 млн тенге компенсации за причиненный материальный ущерб и моральный вред.

А жительница Астаны подала в суд на медцентр, отказавшийся предоставлять ей услуги. В медучреждении заявили, что пациент грубо обращалась с медперсоналом. Но суд признал действия центра незаконными.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2181671-nedovolnyy-lecheniem-zhitel-atyrau-potreboval-u-stomatologii-1-mln-tenge-no-poluchil-menshe/

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