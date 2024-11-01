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Трансплантация костного мозга требуется мальчику из Алматы из-за редкого заболевания

Опубликовано:

Мальчик стоит у стены
Ислам. Фото: из личного архива

Ислам Куатбек из Алматы родился настоящим батыром, с весом более 4 кг. Однако на следующий день после рождения у него начались судороги из-за кровоизлияния головного мозга, передает NUR.KZ.

Ему перелили плазму крови, через неделю - еще одну. Все это время он находился в реанимации.

"Домой выписались только через три недели после родов. Врачи сказали, что в голове есть кисты. Каждый месяц ему давали лекарства. Ислама осматривали каждый месяц, пока ему не исполнился 1 год. После года приема лекарств врачи сказали, что кисты полностью рассосались.

Через 6 месяцев, когда мы пошли на очередной осмотр, мне сказали, что у ребенка в голове скопилась жидкость. До двух лет он принимал препарат, который помог убрать скопившуюся жидкость в голове", - говорит мама мальчика, Айжан Сейсеке.

Когда Исламу исполнилось четыре года, он все еще не говорил, а затем начались проблемы с суставами. Ислам не мог ничего держать в руках. Ему было трудно сидеть, поэтому в сентябре 2020 года врачи сообщили о подозрении на мукополисахаридоз (редкое генетическое заболевание - прим.ред.).

"Анализ пришел в декабре того же года. И он был положительным - мукополисахаридоз первого типа. В марте 2024 года мы приехали в клинику Стамбула, сдали анализы и обследовались повторно. Нам сообщили, что необходимо провести трансплантацию костного мозга.

Но эта трансплантация требует больших денег, сумма составляет 65 000 долларов. Вся надежда на вашу помощь. Я хочу, чтобы у моего сына было светлое и счастливое будущее, чтобы он смог жить без лекарств, как обычный ребенок. Пожалуйста, помогите Исламу выздороветь", - добавила Айжан.

Реквизиты:

Kaspi: 4400430295001017 Айжан С., мама

Контактный телефон: +7 7077862690

Instagram: @islamhelp2024

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2181606-transplantaciya-kostnogo-mozga-trebuetsya-malchiku-iz-almaty-iz-za-redkogo-zabolevaniya/

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