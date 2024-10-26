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Сердце остановилось у беременной женщины в Шымкенте

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Беременная женщина
Беременная. Иллюстративное фото: pexels.com

В Шымкенте спасли беременную женщину после остановки сердца. Ее в критическом состоянии экстренно доставили в родильное отделение городской больницы №2, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения РК, беременная жительница Шымкента в критическом состоянии была экстренно доставлена в родильное отделение городской больницы №2. Она поступила с обильным кровотечением в состоянии геморрагического шока 3 степени.

"Уже на операционном столе у нее произошла остановка сердечной деятельности, но команде врачей в составе анестезиологов, акушеров-гинекологов, операционных сестер, трансфузиологов удалось успешно провести сердечно-легочную реанимацию", - рассказали в ведомстве.

После восстановления основных жизненных функций была проведена операция по остановке кровотечения и жизнь пациентки стала вне опасности благодаря слаженным и высокопрофессиональным действиям бригады медиков.

Сегодня состояние женщины и малыша удовлетворительное, они готовятся к выписке домой.

Ранее сотрудникам скорой помощи в Северо-Казахстанской области пришлось реанимировать пациента после инъекции "Цефазолина". На момент осмотра состояние у мужчины было тяжелое в связи с нестабильной гемодинамикой. Через 20 минут специалистам удалось восстановить кровообращение. Больного с вазопрессорной поддержкой и на аппарате ИВЛ доставили в реанимационное отделение городской больницы.

Также у 76-летнего павлодарца остановилось сердце прямо в карете скорой помощи. С помощью дефибриллятора мужчину вернули к жизни. Его госпитализировали в кардиоцентр.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2178932-serdce-ostanovilos-u-beremennoy-zhenshchiny-v-shymkente/

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