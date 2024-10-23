Акции McDonald’s резко упали в цене после известий о вспышке кишечной палочки

Акции компании McDonald’s упали в цене после того, как американские органы здравоохранения сообщили о вспышке кишечной палочки, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Акции компании McDonald’s снизились в цене на 7% после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили о вспышке кишечной палочки, связанной с бургерами Quarter Pounder. В результате вспышки 49 человек из 10 штатов заразились, 10 были госпитализированы, и один человек скончался.

Большинство случаев было зарегистрировано в Колорадо и Небраске, где заболевшие недавно питались в McDonald’s. У одного из пациентов в Колорадо развился гемолитико-уремический синдром, что привело к летальному исходу.

В McDonald’s пообещали принять "быстрые и решительные меры" для устранения проблемы.