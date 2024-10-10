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4-килограммовую опухоль удалили у 35-летней женщины в Алматинской области

Опубликовано:

Врачи Казахстана проводят операцию
Операция. Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Врачи Қонаева успешно удалили 4-килограммовую миому у 35-летней пациентки, поступившей в городскую многопрофильную больницу в тяжелом состоянии, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав РК.

Как говорится в официальном Telegram-канале Минздрава, у женщины наблюдался критически низкий уровень гемоглобина. После экстренной госпитализации врачи обнаружили огромную миому матки и провели оперативное вмешательство - лапаротомию и консервативную миомэктомию, удалив миому весом в 4 килограмма.

Отмечается, что в ходе операции удаляются узлы миомы матки, сам орган при этом сохраняется.

"Нельзя относиться к данному диагнозу поверхностно, ведь миома матки - одно из наиболее распространенных гинекологических заболеваний и может достигать гигантских размеров.

При этом клиническая картина зависит от возраста пациентки, длительности заболевания, локализации и величины опухоли и может проявляться обильными маточными кровотечениями, анемией, хроническим болевым синдромом, синдромом сдавления соседних органов, что часто встречается при значительном увеличении миомы матки в размерах", - рассказала лечащий врач пациентки Абдувалиева Раушан.

Женщина выразила благодарность врачам и сейчас уже находится дома.

Отмечается, что предрасполагающими факторами могут быть воспалительные заболевания матки, нарушения гормонального фона, аборты, позднее наступление менструаций, избыточная масса тела, нерациональное питание, сердечно-сосудистая патология.

Зачастую заболевание никак себя не проявляет. В связи с этим врачи напоминают о необходимости периодически проходить осмотр, сдавать мазки, в том числе на цитологию, а также проходить ультразвуковую диагностику. Медики рекомендуют хотя бы раз в год делать УЗИ малого таза, молочных желез, щитовидной железы и посещать гинеколога.

Напомним, ранее в Атырауском областном перинатальном центре врачи удалили у женщины большую миому матки весом 6 кг и размером в 35 см. Болезнь длилась несколько лет. Пациентка жаловалась на растущий живот и тянущие боли. В результате врачи областного перинатального центра оказали экстренную помощь и провели соответствующее лечение.

Помимо этого, сообщалось, что 47-летняя жительница Алматы умерла в частной клинике после процедуры липосакции. Предварительная причина смерти - инфаркт миокарда. Родные умершей рассказывают, что Куралай страдала из-за проблем с лишним весом. За неделю до дня рождения она решилась на липосакцию и через соцсети нашла частную клинику, в которой ей пообещали быстрый результат за 2 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2172597-4-kilogrammovuyu-opuhol-udalili-u-35-letney-zhenshchiny-v-almatinskoy-oblasti/

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