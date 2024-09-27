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"Внезапно начались такие симптомы": на аллергию массово жалуются алматинцы (видео)

Опубликовано:

Люди идут по улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Алматы резко выросло число, страдающих от аллергии – горожане жалуются на зуд, покраснения, отеки и затрудненное дыхание. Врачи рассказали о ситуации, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказал алматинец Назарбек Ауесхан, от этого недуга он мучается уже восемь лет. Аллергик заметил: во время цветения полыни у него появляются насморк и зуд. Последние годы заболевание было в ремиссии. Но на прошлой неделе вдруг снова проявилось обострением.

"Вначале это было просто как насморк, заложенность носа и чуть-чуть першение в горле. Но потом уже в пятницу – субботу у меня начали глаза сильно краснеть, и в нёбе начало чесаться. Это у меня типичные симптомы аллергии. Я спрашивал у своих друзей – и у них, оказалось, тоже внезапно начались такие симптомы", - поделился мужчина.

Алматинка Шынар Абзелбек хронической аллергией не страдает. Но с недавних пор начались настоящие мучения. Во время прогулок девушка постоянно чихает. Теперь старается на улицу без необходимости не выходить.

"Где-то две недели назад уже пошли у меня эти чихания каждый раз. Когда на улицу выхожу, сразу начинается. Когда я в здании, такого не замечаю – спокойно сидишь. Когда выходишь на улицу, уже как бы сразу реакция какая-то появляется. Уже сразу глаза чешутся, нос забивается. Уже дальше дышать как-то трудно", – рассказывает алматинка.

Алматинские аллергологи едва справляются с наплывом пациентов. За неделю количество больных выросло вдвое, подсчитали специалисты. По их словам, чаще всего аллергическую реакцию у казахстанцев провоцируют сорные растения. Они обычно отцветают до августа. Но в этом году цветение проходит с опозданием.

"В нашей стране и, в частности, в нашем городе самой главной причиной пыльцевой аллергии являются сорные травы – это полынь и амброзия. Стандартным периодом их пыления и цветения является август–сентябрь. Но видите, в этом году было необычное лето, был холодный июль, поэтому сезон сместился на конец августа и на сентябрь", – пояснил врач-аллерголог Темыржан Нурпеисов.

Эксперты рассказывают: в Казахстане аллергия наблюдается ориентировочно у половины городского населения. Стандартными симптомами являются насморк, чихание, зуд и покраснение глаз. Нередко встречаются аллергики с кашлем, першением в горле и нарушением дыхания. А с начала вспышки в Алматы к медикам обращаются много людей с отеками губ, век и приступами астмы.

"Сейчас действительно многие пациенты жалуются на более тяжелое, скажем так, и более позднее протекание их сезонной аллергии. Я подчеркиваю, что крайне нежелательно заниматься самолечением. Но пока ждешь, как говорится, визита к врачу или приезда скорой помощи, можно принять что-нибудь из старых добрых антигистаминных лекарств, – добавил Нурпеисов.

Принимать лекарства без рекомендации врача непрерывно категорически запрещается. В противном случае могут появиться заболевания других органов.

Медики акцентируют внимание на том, что бесконтрольное применение антибиотиков, противовоспалительных и прочих препаратов тоже может вызвать обострение аллергии. Избавиться от нее полностью получается у единиц, говорят специалисты. Однако, если своевременно проходить диагностику, лечение и соблюдать профилактические меры, на какое-то время о заболевании можно забыть.

Источник: КТК

Напомним, ранее в Акмолинской области жителей города Есиль в Акмолинской области обеспокоила вспышка странной болезни у детей. Горожане заявили, что врачи не могут назвать диагноз. Однако в управлении здравоохранения, комментируя ситуацию, заявили, что дети заразились энтеровирусной инфекцией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2167042-vnezapno-nachalis-takie-simptomy-na-allergiyu-massovo-zhaluyutsya-almatincy-video/

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