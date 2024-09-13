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"Люди думали, что я беременна": у жительницы Жамбылской области вырос живот из-за болезни

Опубликовано:

Семья
Қарлығаш Айылшиева. Фото: Из личного архива

Мать четверых детей из Жамбылской области Карлыгаш Айылшиева просит помощи - женщина лечится от рака в Индии, но на терапию у нее не хватает средств, передает корреспондент NUR.KZ.

Карлыгаш Айылшиева родилась в Меркинском районе Жамбылской области. Сейчас она - мать четверых детей. Старший из них в этом году поступил в вуз, а самый младший учится в начальных классах.

49-летняя женщина рассказала, что в последнее время у нее стал сильно увеличиваться живот. Окружающие даже спрашивали, не беременна ли она. Тогда Карлыгаш обратилась в больницу.

Семья
Қарлығаш Айылшиева. Фото: Из личного архива

"Никаких признаков болезни у меня не было. Вдруг люди вокруг начали говорить: "У тебя живот сильно увеличился, ты беременна?". Я стала переживать и пошла в больницу на обследование. В результате у меня обнаружили опухоль," - говорит Карлыгаш Айылшиева.

Врачи поставили женщине диагноз "липосаркома заднего пространства брюшной полости". Однако для полного обследования и лечения Карлыгаш решила ехать в Индию.

"Я занималась воспитанием своих четырех детей, стараясь обеспечить их всем необходимым. Я надеялась увидеть радость своих детей. Двое моих детей поступили в учебные заведения, и я планировала поддерживать их в достижении целей. Но я столкнулась с такой болезнью. Я потеряла возможность что-либо делать.

Когда болеешь и здоровье ухудшается, теряет смысл всё остальное. Я стала непригодна для работы. Я пытаюсь сделать всё возможное, чтобы увидеть радость своих детей. До этого я никогда никого не просила о помощи. Я всегда тратила деньги, заработанные своим трудом. Теперь вот оказалась в такой ситуации," — говорит она.

По словам Карлыгаш Айылшиевой, ее семье необходимо собрать 15 миллионов тенге за 10 дней. Эти средства потребуются для повторного обследования в Индии, а также для прохождения радиотерапии и химиотерапии.

Реквизиты:

Kaspi: 4400430270018077

Карта привязана к номеру: +7 701 586 54 07 Қарлығаш А.

Halyk: 4405639755072293 Қарлығаш А

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2160645-lyudi-dumali-chto-ya-beremenna-u-zhitelnicy-zhambylskoy-oblasti-vyros-zhivot-iz-za-bolezni/

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