Американские врачи заявили о резком распространении клещевого заболевания бабезиоза

Американские врачи сообщили о резком росте случаев бабезиоза — заболевания, переносимого клещами, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Бабезиоз является одной из наиболее распространенных клещевых болезней после болезни Лайма. Согласно отчету Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) за 2023 год, случаи бабезиоза резко увеличились, особенно на северо-востоке США.

"Бабезиоз встречается реже, чем болезнь Лайма, но также является распространенным заболеванием. О нем должны знать люди с ослабленным иммунитетом, так как они особенно подвержены заражению", — отметил Пол Аувертер, профессор медицины и директор отделения инфекционных заболеваний Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе.

Большинство болезней, передающихся клещами, таких как болезнь Лайма, эрлихиоз и анаплазмоз, являются бактериальными. В отличие от них, бабезиоз вызван паразитами Babesia microti, которые могут жить внутри черноногих клещей.

Попадая в кровь человека, паразиты Babesia microti заражают эритроциты, что может привести к анемии и другим симптомам. Инфекция может протекать бессимптомно или сопровождаться лихорадкой, ознобом и ломотой в теле.

Хотя число случаев бабезиоза сейчас растет, это не новое заболевание. Известно, что оно заражает крупный рогатый скот с 1888 года, а первый случай заболевания человека был описан в 1957 году.