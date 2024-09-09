Массовое отравление в Мангистау: под наблюдением находятся 460 детей

Расследование причин массового отравления детей в селе Бесшокы Мангистауской области находится на контроле правительства, передает NUR.KZ со ссылкой на кабмин.

Как сообщается в официальном Telagram-канале правительства РК, премьер-министр Олжас Бектенов заслушал министров здравоохранения, просвещения, акима Мангистауской области в связи отравлением детей в селе Бесшокы Мунайлинского района.

По состоянию на сегодня под наблюдением врачей находятся 460 детей, из них 83 госпитализированы, 2 детей - в реанимации. Состояние всех пострадавших стабильное с положительной динамикой. В связи с улучшением состояния здоровья двоих детей, находившихся в реанимации, переводят в общее отделение.

"В настоящее время все дети, обратившиеся с симптомами отравления, получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, в том числе психологическую. На месте работают представители Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК. Ведется работа по оказанию мер поддержки пострадавших и их семей. Круглосуточно работает штаб", - рассказали в кабмине.

Здесь добавили, что для усиления мер по локализации и ликвидации вспышки в регион направлены специалисты филиала "Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга" РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здравоохранения".

По поручению главы правительства в месячный срок во всех школьных столовых республики проведут мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Мера направлена на усиление мер обеспечения безопасности школьного питания и недопущения повторения подобных случаев.

В школе №8 проводится расследование. Виновные будут привлечены к ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что в одной из школ Мангистауской области произошло массовое отравление детей. С жалобами обратились их родители.

Как рассказал один из родственников первоклассницы из села Бесшокы, в школе №8 учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой. Старший брат девочки отметил, что сестра вернулась из школы уставшая и сказала, что хочет спать. Проснувшись, у нее началась тошнота и поднялась температура до 39,2 градусов.

Изначально в управлении здравоохранения региона пояснили, что с 6 сентября в скорую помощь обратились родители 21 ученика школы №8 с болями в животе, повышением температуры тела. К обеду 7 сентября медицинская помощь понадобилась 58 детям.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.304 ч.1 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей).

Позже стало известно, что количество пострадавших от пищевого отправления в Мангистауской области приближается к 300. При этом двое детей находятся в реанимации.