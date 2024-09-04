Эксперты ВОЗ заявили, что использование мобильников не связно с развитием рака мозга

Авторы исследования, финансируемого ВОЗ, заявили об отсутствии связи между использованием мобильных телефонов и развитием рака мозга, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно новому анализу, проведенному по заказу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и опубликованному в научном журнале Environment International, связи между использованием мобильных телефонов и раком мозга не выявлено.

Систематический обзор был выполнен Австралийским агентством по радиационной защите и ядерной безопасности (Arpansa), которое проанализировало более пяти тысяч исследований на тему радиочастот и риска развития рака, выбрав наиболее точные с научной точки зрения.

В окончательном анализе были рассмотрены 63 исследования, опубликованные в период с 1994 по 2022 годы, с участием людей из 22 стран.

Обзор был сосредоточен на раке центральной нервной системы, а также рисках, связанных с радиочастотами, излучаемыми мобильными телефонами. Исследователи пришли к выводу, что ни одно из крупных исследований не выявило повышенного риска рака мозга от радиочастотного излучения устройств.

В настоящее время Международное агентство по изучению рака (МАИР), подразделение ВОЗ, классифицирует радиочастотное излучение как "возможно канцерогенное для человека", что означает, что агентство не исключает возможную связь с раком. Классификация была основана на обзоре исследований МАИР 2011 года.