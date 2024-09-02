Ученые: Переболевшие COVID-19 молодые люди могут столкнуться с потерей слуха

Новое исследование показало, что молодые люди, переболевшие COVID-19, в будущем могут с большей вероятностью столкнуться с потерей слуха, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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В исследовании, опубликованном в журнале Lancet eClinicalMedicine, утверждается, что риск потери слуха среди молодых людей, переболевших COVID-19, в три раза выше, чем у тех, кто не болел этим заболеванием.

Последствия COVID-19 могут сохраняться и воздействовать на многие системы органов, увеличивая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и когнитивных нарушений.

"Новое исследование может служить предупреждением, что COVID-19 является независимым фактором риска потери слуха и внезапной сенсоневральной потери слуха среди молодых людей", — сказала Ху Джун Ким, кандидат наук в области биомедицинских наук из Сеульского национального университета и автор исследования.

Исследование было вдохновлено наблюдениями Мишель Су, оториноларинголога из больницы Национального университета Чеджу в Южной Корее, которая отметила значительное число молодых пациентов, жалующихся на потерю слуха.

Ученые проанализировали данные больниц Южной Кореи, изучив 6 716 879 молодых людей в возрасте от 20 до 39 лет, которые сообщали о потере слуха, и сравнили их с данными тех, у кого не было проблем со слухом.

Выяснилось, что частота потери слуха была в 3,44 раза выше среди тех, кто переболел COVID-19.

Доктор Ким отмечает, что для выяснения истинной связи между COVID-19 и потерей слуха требуется масштабное когортное исследование.