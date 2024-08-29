"Вытащили с того света": беременная астанчанка пережила три остановки сердца за час

В Астане спасли беременную женщину, которую доставили в больницу в шоковом состоянии после трех остановок сердца за час, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

По данным акимата Астаны, в городскую многопрофильную больницу №2 службой скорой помощи была доставлена беременная пациентка в крайне тяжелом состоянии. 30-летняя женщина находилась в шоковом состоянии после трех остановок сердца, которые произошли из-за тяжелого хронического заболевания на фоне беременности.

Сообщается, что врачи 3 недели боролись за жизнь пациентки, которая была подключена к аппарату ИВЛ. Через неделю с момента поступления женщина пришла в сознание, после реабилитации была переведена в отделение гинекологии.

"За месяц восстановления усердный труд всего медицинского персонала научил пациентку заново дышать, есть, ходить и говорить", - сказано в сообщении.

"Они спасли моего ребенка, буквально вытащили его с того света", - поблагодарила медиков мама беременной женщины.

Известно, что сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке из больницы.

Ранее сообщалось, что беременная 20-летняя казахстанка с тяжелыми ожогами выжила и родила здорового ребенка. Врачи Восточно-Казахстанской области спасли жизнь 20-летней Дианы Долговой, поступившей с 70% ожогами тела на 25-й неделе беременности.

Недавно в Мангистау врачи спасли 30-летнюю женщину, у которой после приема таблеток для похудения произошла остановка сердца. Сейчас ее состояние стабилизировалось. Также в Мангистау накануне врачи спасли 11-месячного ребенка, который проглотил инородное тело. Как выяснилоcь позже, это был обломок входной двери.

В прошлом году казахстанские врачи спасли жизнь женщины на борту самолета, у которой случилась остановка сердца. Как стало известно, случай произошел, когда делегация медиков и представителей Управления здравоохранения Костанайской области возвращалась из Кызылорды. Один из докторов быстро определил причину потери сознания пассажирки и начал проводить необходимые процедуры для стабилизации ее состояния.