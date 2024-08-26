Британские ученые собираются использовать ИИ для изучения деменции

Ученые собираются использовать искусственный интеллект для разработки инструмента, способного прогнозировать риск развития деменции у человека, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Исследователи из Эдинбургского университета и Университета Данди собираются проанализировать более миллиона сканов мозга с помощью искусственного интеллекта, чтобы разработать инструмент для прогнозирования риска развития деменции у человека.

Они изучат КТ- и МРТ-снимки пациентов из Шотландии, полученные за последнее десятилетие, в рамках глобального исследовательского проекта под названием NEURii.

Команда будет использовать искусственный интеллект и машинное обучение для сопоставления данных изображений со связанными с ними медицинскими записями, чтобы выявить закономерности, которые могут помочь врачам лучше определить риск развития деменции у человека.

По прогнозам, к 2050 году число людей, страдающих деменцией, во всем мире почти утроится и достигнет 153 млн. Врачи считают, что деменция является угрозой для систем здравоохранения во всем мире.

Ученые намерены создать цифровые инструменты, которые рентгенологи смогут использовать при сканировании пациентов, чтобы определить риск развития деменции и диагностировать заболевание, а также связанные с ним состояния на более ранней стадии.