17 человек подхватили инфекции после получения медпомощи в ЗКО
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В Западно-Казахстанской области с начала года зафиксировали множество случаев заражения различными инфекциями при оказании медицинской помощи, передает "Мой город".
По информации главы департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Мухамгали Арыспаева, за шесть месяцев этого года в регионе зарегистрировали 17 таких случаев.
Причем в девяти из них граждане заразились при оказании медпомощи в стоматологиях, пять случаев - в хирургических медицинских организациях, три случая - в роддомах.
Напомним, как стало известно недавно, более 40 спортсменов заразились COVID-19 на Олимпийских играх в Париже.
Позже выяснилось, что сразу у трех казахстанских призеров игр и двух членов тренерского штаба выявили коронавирусную инфекцию. Недуг у всех протекает в легкой форме.
Из-за этого пришлось перенести встречу президента Касым-Жомарта Токаева с олимпийцами. Встречу запланировали на конец августа в Акорде.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2149500-17-chelovek-podhvatili-infekcii-posle-polucheniya-medpomoshchi-v-zko/