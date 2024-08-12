Почему женщины часто падают в пожилом возрасте, рассказали врачи

Австралийские врачи заявили, что женщины, которые на протяжении многих лет воздерживались от физической активности, часто падают в пожилом возрасте, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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По данным нового исследования, опубликованного в Британском журнале спортивной медицины, у женщин, которые на протяжении многих лет не проявляли особой физической активности, вероятность получения травм от падений в возрасте от 70 лет составляет 40%.

В исследовании приняли участие более 11 700 жительниц Австралии, средний возраст которых составлял 54 года. Этот анализ был проведен в рамках долгосрочного исследования здоровья 57 тысяч австралийских женщин в четырех разных возрастных группах.

В рамках исследования, длившегося на протяжении 18 лет, женщины, родившиеся с 1946 по 1951 годы, каждые три года отчитывались об уровне своей физической активности.

Эксперты оценивали, насколько эффективно женщины включали в свою жизнь быструю ходьбу, а также умеренную и интенсивную активность в свободное время. Когда участницам было от 68 до 73 лет, их также спрашивали о падениях и связанных с ними травмах, которые они получили.

Выяснилось, что с потерей равновесия намного чаще сталкивались женщины, которые в более молодом возрасте избегали физической активности. Исследователи заключили, что лучшей защитой от падений будет включение в жизнь физической активности. Чтобы способствовать достижению этой цели, пожилые люди должны стремиться включить в свое расписание 150 минут упражнений в неделю.