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Чиновники США заявили, что некоторые гербициды могут быть опасны для беременных

Опубликовано:

Беременная женщина в парке
Беременная женщина. Иллюстративное фото: Blue Planet Studio / Getty Images

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) экстренно сообщило, что гербицид, используемый для уничтожения сорняков, может быть вреден для беременных женщин, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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По данным агентства, пестицид диметилтетрахлортерефталат, также называемый DCPA или дактал, может влиять на рождение младенцев с низкой массой тела, а также может быть связан с нарушением развития мозга, снижением IQ и нарушением двигательных навыков в более позднем возрасте у детей, чьи беременные матери подвергались воздействию данного пестицида.

В настоящее время препарат Dacthal зарегистрирован для использования при уничтожении сорняков, как в сельскохозяйственных, так и в несельскохозяйственных целях, но чаще всего его используют для брокколи, брюссельской капусты, белокочанной капусты и лука.

"DCPA настолько опасен, что его необходимо немедленно изъять с рынка. Мы должны защитить людей от воздействия опасных химикатов. Беременные женщины могут даже не знать, что подвергаются негативному воздействию", — заявил помощник администратора Управления химической безопасности и предотвращения загрязнения Михал Фридхофф.

Агентство приостановило все регистрации DCPA в соответствии с Федеральным законом об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2145565-chinovniki-ssha-zayavili-chto-nekotorye-gerbicidy-mogut-byt-opasny-dlya-beremennyh/

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