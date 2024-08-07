Чиновники США заявили, что некоторые гербициды могут быть опасны для беременных

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) экстренно сообщило, что гербицид, используемый для уничтожения сорняков, может быть вреден для беременных женщин, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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По данным агентства, пестицид диметилтетрахлортерефталат, также называемый DCPA или дактал, может влиять на рождение младенцев с низкой массой тела, а также может быть связан с нарушением развития мозга, снижением IQ и нарушением двигательных навыков в более позднем возрасте у детей, чьи беременные матери подвергались воздействию данного пестицида.

В настоящее время препарат Dacthal зарегистрирован для использования при уничтожении сорняков, как в сельскохозяйственных, так и в несельскохозяйственных целях, но чаще всего его используют для брокколи, брюссельской капусты, белокочанной капусты и лука.

"DCPA настолько опасен, что его необходимо немедленно изъять с рынка. Мы должны защитить людей от воздействия опасных химикатов. Беременные женщины могут даже не знать, что подвергаются негативному воздействию", — заявил помощник администратора Управления химической безопасности и предотвращения загрязнения Михал Фридхофф.

Агентство приостановило все регистрации DCPA в соответствии с Федеральным законом об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах.