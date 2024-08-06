В 15 раз токсичнее яда гремучей змеи: Минздрав сделал заявление на фоне активности каракуртов

Министерство здравоохранения обратилось к казахстанцам на фоне возросшей сезонной активности каракуртов - ядовитых пауков, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ведомства.

Минздрав предупредил казахстанцев о сезонной активности каракуртов - с июля по сентябрь. В связи с этим рекомендуется соблюдать следующие правила:

носите защитную одежду: длинные брюки и закрытую обувь в местах возможного обитания каракуртов (места содержания животных и др.).

проверяйте одежду и обувь перед надеванием, особенно после нахождения на улице;

используйте защитные средства;

своевременно убирайте мусор, расчищайте завалы, регулярно осматривайте участок и хозяйственные постройки;

не трогайте паука и его коконы руками.

Характерные симптомы после укуса каракурта: через 10-15 минут после этого появляется сильная, ярко выраженная боль, распространяющаяся по всему телу. Нарастают симптомы интоксикации: сердцебиение, одышка, головная боль, тошнота, рвота, покраснение лица, потливость.

При укусе каракурта необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

На сегодняшний день случаи обращения после укусов каракуртов зарегистрированы в Шымкенте и Атырауской области.

Отмечается, что каракурт - паук, который считается одним из самых опасных на свете. Яд насекомого называется токсальбумином. Он нейротоксичен, быстро распространяется по лимфатической системе, в 15 раз токсичнее яда гремучей змеи.

Напомним, в начале июля жители Атырауской области сообщали о гибели 23 голов скота из-за нашествия каракуртов. Наряду с этим девять человек пожаловались на укусы насекомого, среди них было два ребенка. Чуть позже фермеры рассказали о 63 погибших верблюдах.

В это же время о нашествии ядовитых пауков заявили в Шымкенте. За два месяца в больницы обратились 15 человек.

В середине июля в Атырауской области из-за укуса каракуртов в реанимации оказались шесть человек. При этом ущерб от этих насекомых составил свыше 65 млн тенге. Жители обратились за помощью в Министерство сельского хозяйства.

Недавно ядовитых пауков обнаружили в Баянаульском нацпарке около озера Торайгыр. В день там начали находить больше 20 самок и до 80 коконов.