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Санврачи Алматы обратились к горожанам из-за тревожной тенденции

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Женщина держится за живот
Женщина держится за живот. Иллюстартивное фото: Freepik / katemangostar

В Алматы наблюдается увеличение заболеваемостью острыми кишечными инфекциями, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт городского департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

По данным департамента, за 6 месяцев 2024 года в Алматы зарегистрировано 132 случаев острыми кишечными инфекциями (ОКИ), в том числе среди детей до 14 лет – 91 (68,9%).

"Показатель заболеваемости ОКИ на 100 тысяч населения составил 5,76, в сравнении с аналогичным периодом 2023 годом -5,25, отмечается увеличение заболеваемости на 12,8%, в том числе среди детей до 14 лет на 9,6%", - сообщили в департаменте.

Сообщается, что наиболее чаще болеют дети в первые два года жизни, основной причиной заболеваемости острыми кишечными инфекциями служит несоблюдение личной гигиены матерями при уходе за детьми, употребление продуктов домашнего приготовления с нарушением технологии приготовления и правил хранения продуктов питания, а также немытых овощей и фруктов. 

Основной путь передачи инфекции – пищевой, контактно-бытовой путь составил лишь 20,4%. По опросу большинство заболевших употребляли некачественные продукты домашнего приготовления.

Как обезопасить себя от острых кишечных инфекций

По данным сайта Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, нужно соблюдать следующие правила:

  • регулярное и тщательное мытье рук с мылом и водой после посещения туалета, до еды и приготовления пищи. Это поможет снизить риск передачи инфекции через контакт с руками;
  • пить только бутилированную или кипяченную воду. Избегать употребление питьевой воды из неизвестных источников, особенно в регионах с низким уровнем санитарии;
  • готовить пищу должным образом, подвергать тщательной термической обработке. Не употреблять сырую или недостаточно прожаренную пищу;
  • хранить пищу при низких температурах в холодильнике, чтобы предотвратить размножение бактерий. При хранении соблюдать товарное соседство готовой и сырой пищи. Использовать отдельные доски и ножи для готовой и сырой пищи. Следить за сроком годности скоропортящихся продуктов;
  • избегать купания в загрязненных  водоемах, в не установленных метах, при купании избегать  попадания воды в рот;
  • не покупать продукты  питания у случайных людей или в несанкционированных торговых местах.

При появлении признаков, симптомов заболеваний острых кишечных инфекций (жидкий стул, рвота, повышение температуры, боли в животе) нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.

Острые кишечные инфекции (далееОКИ) – это заболевания желудочно-кишечного тракта, вызываемые различными бактериями, вирусами или простейшими паразитами, и которые сопровождаются интоксикацией, болями в животе, жидким стулом и рвотой.

К таким инфекциям относятся дизентерия, сальмонеллезы, брюшной тиф, холера, иерсиниозы, пищевые токсикоинфекции и вирусные диареи (ротавирусная и норовирусная инфекции). Заболевания регистрируются в течение всего года, но чаще в весенне-летний период.

Основные симптомы острых кишечных инфекций: частый стул, лихорадка, отказ от грудного вскармливания, отсутствие аппетита, жажда, рвота, головная боль, общая слабость, беспокойство, боль в области живота.

Заболеваемость увеличивается в связи с повышенным употреблением овощей, фруктов и других продуктов, которые иногда забывают или тщательно не моют.

Не стоит забывать, что инфекция может передаться при купании в загрязненных водоемах.

Острыми кишечными инфекциями болеют люди всех возрастов, но чаще это дети до 6 лет. Это связано с недостаточной защитой организма и отсутствием гигиенических навыков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2143909-sanvrachi-almaty-obratilis-k-gorozhanam-iz-za-trevozhnoy-tendencii/

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