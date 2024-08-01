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Ученые: Высокий уровень холестерина связан с риском развития деменции

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Пенсионер держит в руках смартфон
Пенсионер с телефоном. Иллюстративное фото: Boogich / Getty Images

Новое исследование ученых показало, что высокий уровень холестерина является критическим фактором в развитии деменции, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Ученые впервые связали высокий уровень холестерина с развитием деменции, включив его в число 14 важнейших факторов риска, снижение которых может предотвратить или отсрочить почти половину случаев деменции.

По данным нового исследования ученых, входящих в Комиссию журнала The Lancet по профилактике и лечению деменции, высокий уровень холестерина у людей старше 40 лет и нарушения слуха чаще всего связаны с развитием деменции во всем мире.

В докладе говорится, что важную роль также сыграли низкий уровень образования и социальная изоляция в более позднем возрасте.

Гейр Сельбек, член комиссии и директор по исследованиям Норвежского национального центра старения и здоровья, заявил, что исследование впервые продемонстрировало причинно-следственную связь между устранением факторов риска и снижением вероятности развития деменции до 45%.

Комиссия призвала людей принять меры в отношении различных рисков, связанных с выбором образа жизни, а правительства — разработать меры по снижению факторов риска на уровне населения, поскольку случаи деменции достигли рекордно высокого уровня во всем мире.

Сьюзан Колхаас, исполнительный директор по исследованиям в Alzheimer's Research UK, сказала, что со многими факторами риска люди могут разобраться самостоятельно, например, отказаться от курения. При этом борьба с такими проблемами, как загрязнение воздуха и доступность образования, должна решаться на уровне государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2142934-uchenye-vysokiy-uroven-holesterina-svyazan-s-riskom-razvitiya-demencii/

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