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Американские ученые заявили, что разработали анализ крови для диагностики болезни Альцгеймера

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Пенсионер держит трость
Пенсионер. Иллюстративное фото: pexels.com

Исследование американских ученых показало, что простой анализ крови может выявить болезнь Альцгеймера у пожилого человека, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Новое исследование, опубликованное в журнале JAMA (издается Американской медицинской ассоциацией) и представленное на Международной конференции Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера в Филадельфии, показало, что простой анализ крови может превзойти традиционные обследования в выявлении, является ли болезнь Альцгеймера причиной проблем с памятью. Точность диагностики заболевания повышается в 90% случаев.

Обнадеживающие результаты были получены благодаря разработке дешевого и простого анализа крови, который может быстро диагностировать у пациентов болезнь Альцгеймера, не заставляя людей проходить спинномозговую пункцию. И хотя анализы крови уже используются в клиниках США, они часто не покрываются страховкой и стоят сотни долларов или больше.

Авторы исследования собрали данные пациентов с когнитивными симптомами, средний возраст которых составил 74 года. Около 23% из них имели субъективное снижение когнитивных функций, 44% — легкие когнитивные нарушения, а 33% — деменцию.

Авторы измерили уровень p-tau217, типа белка, который накапливается и повреждает мозг у пациентов с болезнью Альцгеймера, и бета-амилоида, еще одного белка, который считается биомаркером болезни Альцгеймера.

"Очевидно, но не удивительно, что анализ крови обеспечивает более высокую диагностическую точность, чем клиническая оценка, которая имеет доступ только к косвенной информации о здоровье мозга, например, когнитивные тесты", — сказал Клифф Абрахам, профессор нейробиологии и психологии в Университете Отаго в Новой Зеландии, который не принимал участия в исследовании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2141805-amerikanskie-uchenye-zayavili-chto-razrabotali-analiz-krovi-dlya-diagnostiki-bolezni-alcgeymera/

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