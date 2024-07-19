Два человека умерли от конго-крымской лихорадки в Казахстане

Сегодня на брифинге СЦК замглавы комитета МЗ сообщила о статистике по заболеваемости конго-крымской лихорадкой в Казахстане – зарегистрированы 2 смертельных случая, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметила замглавы комитета санэпидконтроля Минздрава РК Зауре Ахметова, в 4 регионах Казахстана имеются природные очаги конго-крымской геморрагической лихорадки: в Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, а также в Шымкенте.

"С апреля текущего года зарегистрировано 16 случаев конго-крымской геморрагической лихорадки, в том числе 7 случаев в Туркестанской, Кызылординской областях и 2 случая в Шымкенте.

В 10 случаях (63%) больные занимались животноводством, в 5 случаях (31%) больных кусали клещи, в 1 случае (6%) больной выезжал на природу в эндемичную зону.

За прошедший эпидпериод текущего года от заболевания умерло 2 человека: 1 смертельный случай – в апреле в Кызылординской области, еще 1 смертельный случай в июне в Шымкенте – это житель Сайрамского района Туркестанской области.

На лечении находятся 8 больных, остальные пациенты выздоровели, 115 контактировавших находятся под медицинским наблюдением", – сообщила спикер.

Также в комитете Минздрава сообщили о трех завозных случаях холеры в Казахстане с начала года: зараженными оказались совершившие поездку в Индию иностранные граждане из Кыргызстана и России.

Напомним в начале апреля сообщалось, что при санитарно-карантинном контроле на борту рейса авиакомпании Air Astana по маршруту "Дели – Алматы" была выявлена пассажирка с холерой. Выяснилось, что она является гражданкой Кыргызстана и следовала из Дели на родину, через Алматы.

При этом по информации с официального сайта ВОЗ, конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) является широко распространенной болезнью, которую вызывает передаваемый клещами вирус (Nairovirus) семейства Bunyaviridae. Вирус ККГЛ вызывает вспышки тяжелой вирусной геморрагической лихорадки с коэффициентом летальности 10-40%.

Симптомы появляются внезапно с повышенной температуры, миалгии (мышечной боли), головокружения, боли и ригидности шеи, боли в спине или пояснице, головной боли, воспаления глаз и фотофобии (чувствительности к свету). Может наблюдаться тошнота, рвота, диарея, боль в области живота и боль в горле, за которыми следуют резкие перепады настроения и спутанность сознания. Через два-четыре дня возбуждение может смениться сонливостью, депрессией и утомляемостью, а боль в области живота может локализоваться в правой верхней части с определяемой гепатомегалией (увеличением печени).

Основным подходом к ведению ККГЛ у людей является обычная поддерживающая терапия с лечением симптомов.