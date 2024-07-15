Как справиться в мигренью в жару, рассказали врачи

Врачи рассказали, почему жара усиливает головные боли, и как избежать этого состояния в летний период, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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По оценкам Американского фонда по борьбе с мигренью, 39 млн американцев страдают от регулярных сильных головных болей. По словам Элизабет Лодер, руководителя отделения головной боли в больнице Brigham and Women's Hospital, половина пациентов, страдающих мигренью, считают погоду одним из триггеров головной боли.

Эксперты сошлись во мнении, что жара может быть основным фактором усиления мигрени, хотя возникновение головной боли часто является результатом сочетания различных факторов.

Высокие температуры часто сопровождаются изменениями барометрического давления, прямым воздействием солнечных лучей и влажностью, и эти изменения окружающей среды могут спровоцировать головную боль у людей, страдающих мигренью.

"Мозг при мигрени не любит изменчивости. Он хочет, чтобы вы спали в одно и то же время, ели в одно и то же время. Поэтому резкие перепады температуры и погоды не очень хорошо влияют на мигрень", — говорит Джессика Айлани, невролог и директор Центра головной боли в MedStar Georgetown.

Эксперты не уверены в точном механизме, посредством которого тепло усиливает головную боль, но известно, что обезвоживание может влиять на кровеносные сосуды, выстилающие мозг.

Пациентам рекомендуется пережидать мигрень, лежа в темной комнате с закрытыми глазами, пока боль не утихнет. Также в жару очень важно соблюдать водный баланс и как можно чаще находиться в тени.