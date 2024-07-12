"Мой сын - мой мотиватор": жительница ВКО мечтает поставить сына с ДЦП на ноги

7-летний Артем из Усть-Каменогорска родился с ДЦП. Врачи были уверены, что он не сможет ходить, но мама решила не опускать руки и старается поставить ребенка на ноги, передает NUR.KZ.

Артем родился на восьмом месяце беременности. Как вспоминает мама мальчика, Оксана Антипина, при родах кости черепа сместились вправо, но врачи уверяли, что на четвертый день все восстановится. Однако этого не случилось, уверяет она.

"Артем был беспокойным, плохо спал, но врачи все списывали на колики. В пять месяцев моему ребенку поставили диагноз "ДЦП, спастический тетрапарез". Врачи были уверены, что он никогда не будет ходить.

Но я не опустила руки. Мы постоянно занимаемся у нас в городе, в центре "Демеу". Также ездили два раза на реабилитацию в Россию и в Астану. В прошлом году нам удалось попасть на курс в Институт Симо Милошевича в Черногории.

У Артема улучшились координация и баланс, сейчас он может стоять самостоятельно до минуты. Без поддержки может пройти небольшое расстояние. Научился подниматься и спускаться по лестнице с поддержкой. Комплексная и постоянная реабилитация дала огромный толчок и новые навыки", - говорит Оксана.

Впереди - огромный путь, но Артем каждый год доказывает маме, какое у него огромное желание быть самостоятельным.

"Артема воспитываю одна, работать нет возможности, так как постоянно за ним нужен уход. Мои родители помогают, но они уже пожилые и с каждым годом все сложнее. Мне одной не осилить расходы на реабилитацию.

Бывший муж финансово никак не помогает. Но прерывать занятия нельзя, чтобы не потерять новые приобретенные навыки. Мой сын - мой мотиватор", - говорит Оксана.

Она просит неравнодушных казахстанцев поддержать семью на этом пути и помочь пройти третий курс реабилитации, на которую необходимо 3,1 млн тенге.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 7016 1158 Оксана А., мама

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