"Страшный диагноз подтвердился": мальчику из ЗКО требуется лечение от рака в Турции

3-летний Алим из города Аксай в ЗКО борется с раком. Мальчику требуется лечение в Турции, но семья не может собрать более половины суммы на него, передает корреспондент NUR.KZ.

"Беременность и роды прошли нормально, сынок рос нам на радость, развивался как обычный малыш. Мы были абсолютно счастливы. Но в мае этого года я заметила у Алима на шее, на сгибах и животе красные точки, но они были под кожей. Педиатр сказала, что это герпетиформный дерматит, и назначила лечение. Но ночью Алим проснулся из-за головной боли.

На следующую ночь Алим плакал от боли в ногах, а затем - от боли в руках. Сын стал бледным, капризным и стал быстро уставать. На повторном приеме врач сказала, что уже почти все прошло, хотя его обсыпало уже с головы до ног.

Но врача смутила сильная бледность ребенка. Она направила его на анализы, которые оказались плохими", - говорит мама мальчика Эльвира Макаримова.

Алиму поставили диагноз - онкология. Но гематолог сообщил, говорит Эльвира, чтобы поставить точный диагноз, нужно делать пункцию костного мозга, посоветовав клинику в Стамбуле.

"Врач сказал, что если мы соберемся ехать в Турцию на лечение, то на родине пункцию делать не стоит, так как в Турции будут все равно брать повторно. Зачем мучить ребенка? Врач сделал переливание крови Алиму, чтобы он смог пережить перелет. Мы экстренно прилетели в клинику Турции. И тут страшный диагноз подтвердился", - говорит мама.

Сумма лечения составит порядка около 55 млн тенге. Своими силами удалось собрать 23 млн тенге. Собрать остальные средства семья самостоятельно не может.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 9286 5810

Эльмира Макаримова, мама

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