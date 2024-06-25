Семь операций провели мальчику из Алматы, родившемуся на 24 неделе беременности
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2-летний Кирилл из Алматы страдает ДЦП. Мальчик родился недоношенным, на 24-й неделе беременности. Сейчас ему нужна реабилитация стоимостью в почти 1 млн тенге, передает NUR.KZ.
Кирилл родился с весом всего 720 грамм, но врачам удалось спасти малыша. Однако на втором месяце жизни ему поставили диагноз "поликистоз головного мозга, гипертензионно-гидроцефальный синдром, ДЦП, спастический тетрапарез".
"Нашему ребенку только недавно исполнилось два года, но с самого его рождения он борется за здоровье. Проведено 7 операций на головной мозг, одна операция - из-за непроходимости кишечника, одна - на глаза.
Для того, чтобы мой сын рос и развивался как все здоровые детки, необходимо на постоянной основе проходить комплексную реабилитацию", - говорит мама мальчика Анна Харченко.
Кирилл делает успехи, и реабилитологи дают все шансы на здоровое будущее. Однако ему нужна реабилитация, очередной курс которой стоит 970 000 тенге. Проводиться он будет в Санкт-Петербурге.
Супруг Анны - единственный кормилец в семье. К тому же, кроме Кирилла в семье растет дочка. Все это время семья своими силами оплачивала реабилитацию и лечение мальчика, но сейчас финансовое положение вынуждает супругов просить помощи.
Реквизиты:
AO Kaspi Bank
CASPKZKA
KZ15722C000025817116
Харченко Анна Александровна, мама Кирилла
АО "Народный Банк Казахстана"
HSBKKZKX
KZ696010012005593054
Харченко Анна Александровна
Instagram: @kirill.pavlovich12
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2123601-sem-operaciy-proveli-malchiku-iz-almaty-rodivshemusya-na-24-nedele-beremennosti/