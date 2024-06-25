Почему летом возрастает опасность травмировать глаза, объяснила офтальмолог из Алматы

Врачи предупредили казахстанцев об опасности получения различных травм глаз летом. В числе прочего это связано с увеличением числа ремонтных работ, передает NUR.KZ со ссылкой на УОЗ Алматы.

С наступлением лета в Алматы увеличилось количество случаев травм глаз. Заведующая отделением офтальмологии Центральной городской клинической больницы, Гульзат Абдраимова, объяснила, что это связано с увеличением числа ремонтных и строительных работ в этот период.

"С наступлением летнего сезона участились случаи травм глаз. В неделю в нашу больницу поступают по 4-5 пациентов с ожогами моющими средствами и красками, контузиями глаз, с проникающими ранениями мебельными скобами, гвоздями, частицами кафеля и т.д.

К примеру, к нам поступила пациентка с травмой глаза: в глаз попал гвоздь, который повредил переднюю капсулу хрусталика, что привело к катаракте. Проведена замена хрусталика на искусственный, периферическое зрение удалось сохранить. Пациентка сейчас выписана домой.

Поэтому, если вы затеяли ремонтные работы, я призываю носить защитные очки при работе с опасными инструментами и избегать контакта с химическими веществами", – предупредила специалист.

Гульзат Абдраимова, подчеркнула, что помимо ремонтных работ, существуют и другие значительные причины увеличения числа травм глаз летом:

активные виды спорта;

ультрафиолетовое излучение, которое может стать причиной ожогов роговицы;

купание и отдых на воде – при купании в бассейнах и природных водоемах глаза подвергаются воздействию хлорки, песка и других загрязнений, что также может привести к травмам.

Медик подчеркнула, что своевременное обращение к врачу-офтальмологу поможет избежать серьезных последствий и сохранить здоровье глаз.

При этом, как напомнили представители УОЗ, в Центральной городской клинической больнице в Алматы действует офтальмологическое отделение, предоставляющее широкий спектр офтальмологических услуг.

Здесь проводят все виды операций в рамках ОСМС и ГОБМП. Экстренная помощь при ожогах и травмах глаз оказывается круглосуточно в офтальмологическом кабинете приемного покоя. Однако все виды услуг предоставляются только взрослым пациентам старше 18 лет.

Также напомним, ранее алматинский травматолог объяснял, за счет чего увеличивается детский травматизм летом и как этого избежать.

А до этого врачи называли наиболее распространенные травмы в теплый период.

Еще специалисты объясняли, какие продукты лучше употреблять летом, а также стоит ли в это время года принимать витамин D.