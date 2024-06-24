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Еще один ребенок умер от коклюша в Казахстане

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Капельница в больнице
Капельница. Иллюстративное фото: pexels.com

Второй случай смерти ребенка от коклюша зарегистрировали в Казахстане. Как сообщила главный санврач РК, малыш не достиг прививочного возраста, передает сайт телеканала КТК.

Еще один случай смерти ребенка от коклюша зарегистрировали в Казахстане - на этот раз в области Ұлытау.

"У нас зарегистрировано в текущем году два случая летального исхода от коклюша. В Карагандинской области ребенок, и в области Ұлытау. Они оба были непривитые. Второй ребенок не достиг прививочного возраста", - рассказала главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.

Она добавила, что на данный момент в Казахстане ежемесячно регистрируют от 350 до 400 случаев заражения коклюшем.

Источник: КТК

Напомним, ранее стало известно о случае смерти ребенка от коклюша в Карагандинской области. Трагедия произошла еще в феврале, однако огласку получила недавно. Родители малыша считают, что в его смерти виновны врачи. Мальчику был всего год и 10 месяцев.

Согласно справочнику MSD Manuals, коклюш - высоко контагиозное заболевание, встречающееся в основном у детей и подростков и вызываемое грамотрицательной бактерией Bordetella pertussis.

Симптомы изначально неспецифичны, характерны для заболеваний верхних дыхательных путей, с последующим пароксизмальным или спазматическим кашлем, который, как правило, заканчивается длительным высоким шумным вдохом (коклюшный кашель).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2123235-eshche-odin-rebenok-umer-ot-koklyusha-v-kazahstane/

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