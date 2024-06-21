Клещи атакуют алматинцев: названа тревожная статистика
Опубликовано:
С начала сезона активности клещей в больницы обратились почти 2 тыс. алматинцев. Зарегистрирован и случай клещевого энцефалита, передает NUR.KZ со ссылкой на ДСЭК Алматы.
В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы опубликовали статистику по укусам клещей.
Сообщается, что в этом году были проведены противоклещевые обработки лесных массивов, мест массового отдыха населения - парков, скверов. С 14 мая по 11 июня были обработаны все запланированные участки на площади более 2 тыс. гектаров.
"С начала сезона активности клещей, по состоянию на 20 июня, в медицинские организации с укусами клещей обратилось 1927 человек (1944 человек в 2023 году за этот же период). Удельный вес детей до 14 лет с укусами составил 47,2% (911 детей). Всем своевременно оказана экстренная медицинская помощь, по показаниям введен противоклещевой иммуноглобулин. С начала текущего года зарегистрирован 1 случай клещевого энцефалита среди взрослых", - говорится в сообщении департамента.
В ДСЭК напомнили, что в случае обнаружения присосавшего клеща, нужно не позднее 4 дня обратиться в больницу, где введут иммуноглобулин против клещевого энцефалита.
Список больниц, куда можно обратиться в случае присасывания клеща.
- Центральная городская клиническая больница (ул. Жандосова, 6);
- больница скорой неотложной помощи (ул. Казыбек би, 96);
- городская клиническая больница №4 (ул. Папанина, 220);
- городская клиническая больница №7 (мкр. Калкаман, 20);
- центр детской неотложной медицинской помощи (ул. Манаса, 40).
Сегодня стало известно, что в Павлодарской области с начала года 70 человек обратились в больницы в связи с укусами клещей.
"Клещи, обитающие в Павлодарской области, не опасны для жизни, они вызывают клещевой риккетсиоз. В эпидемиологический сезон 2023 года в области было зарегистрировано 9 случаев клещевого риккетсиоза, все случаи закончились выздоровлением", - отметили специалисты.
О том, что клещи резко активизировались в Алматы, мы также писали в апреле текущего года. Тогда санврачи обратились к горожанам.
Ранее мы писали подробный материал об опасности клещей и что с ними делать. Прочитать материал можно по данной ссылке.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2121987-kleshchi-atakuyut-almatincev-nazvana-trevozhnaya-statistika/