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Клещи атакуют алматинцев: названа тревожная статистика

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Клещ на человеке
Клещ. Иллюстративное фото: rbkomar / Getty Images

С начала сезона активности клещей в больницы обратились почти 2 тыс. алматинцев. Зарегистрирован и случай клещевого энцефалита, передает NUR.KZ со ссылкой на ДСЭК Алматы.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы опубликовали статистику по укусам клещей.

Сообщается, что в этом году были проведены противоклещевые обработки лесных массивов, мест массового отдыха населения - парков, скверов. С 14 мая по 11 июня были обработаны все запланированные участки на площади более 2 тыс. гектаров.

"С начала сезона активности клещей, по состоянию на 20 июня, в медицинские организации с укусами клещей обратилось 1927 человек (1944 человек в 2023 году за этот же период). Удельный вес детей до 14 лет с укусами составил 47,2% (911 детей). Всем своевременно оказана экстренная медицинская помощь, по показаниям введен противоклещевой иммуноглобулин. С начала текущего года зарегистрирован 1 случай клещевого энцефалита среди взрослых", - говорится в сообщении департамента.

В ДСЭК напомнили, что в случае обнаружения присосавшего клеща, нужно не позднее 4 дня обратиться в больницу, где введут иммуноглобулин против клещевого энцефалита.

Список больниц, куда можно обратиться в случае присасывания клеща.

  • Центральная городская клиническая больница (ул. Жандосова, 6);
  • больница скорой неотложной помощи (ул. Казыбек би, 96);
  • городская клиническая больница №4 (ул. Папанина, 220);
  • городская клиническая больница №7 (мкр. Калкаман, 20);
  • центр детской неотложной медицинской помощи (ул. Манаса, 40).

Сегодня стало известно, что в Павлодарской области с начала года 70 человек обратились в больницы в связи с укусами клещей.

"Клещи, обитающие в Павлодарской области, не опасны для жизни, они вызывают клещевой риккетсиоз. В эпидемиологический сезон 2023 года в области было зарегистрировано 9 случаев клещевого риккетсиоза, все случаи закончились выздоровлением", - отметили специалисты.

О том, что клещи резко активизировались в Алматы, мы также писали в апреле текущего года. Тогда санврачи обратились к горожанам.

Ранее мы писали подробный материал об опасности клещей и что с ними делать. Прочитать материал можно по данной ссылке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2121987-kleshchi-atakuyut-almatincev-nazvana-trevozhnaya-statistika/

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