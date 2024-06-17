Врачи: Стресс и депрессия влияют на развитие болезней сердца у женщин

Врачи заявили, что хронический стресс и депрессия способны усугублять сердечно-сосудистые заболевания у женщин, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Недавние результаты, представленные на ежегодной научной сессии Американского университета кардиологов, показали, что депрессия и тревога повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний среди женщин молодого и среднего возраста.

Исследователи наблюдали за 71 214 участницами эксперимента в течение 10 лет. У тех из них, у кого до исследования были диагностированы тревожность или депрессия, было зафиксировано повышенное кровяное давление, высокий уровень холестерина, а риск развития диабета был примерно на 55% выше, чем у женщин без тревожных расстройств.

Результаты были наиболее выражены среди женщин в возрасте до 50 лет, страдающих тревогой или депрессией. У них вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний была почти в два раза выше, чем в других возрастных группах.

"Цель нашего проекта — создать программу, в соответствии с которой пациенты с тревогой или депрессией должны будут также пройти скрининг сердечно-сосудистых заболеваний", — сказал Джованни Чивьери, кардиолог и научный сотрудник Массачусетской больницы общего профиля.