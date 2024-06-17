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Врачи: Стресс и депрессия влияют на развитие болезней сердца у женщин

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Женщина в розовом свитере
Женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Врачи заявили, что хронический стресс и депрессия способны усугублять сердечно-сосудистые заболевания у женщин, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Недавние результаты, представленные на ежегодной научной сессии Американского университета кардиологов, показали, что депрессия и тревога повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний среди женщин молодого и среднего возраста.

Исследователи наблюдали за 71 214 участницами эксперимента в течение 10 лет. У тех из них, у кого до исследования были диагностированы тревожность или депрессия, было зафиксировано повышенное кровяное давление, высокий уровень холестерина, а риск развития диабета был примерно на 55% выше, чем у женщин без тревожных расстройств.

Результаты были наиболее выражены среди женщин в возрасте до 50 лет, страдающих тревогой или депрессией. У них вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний была почти в два раза выше, чем в других возрастных группах.

"Цель нашего проекта — создать программу, в соответствии с которой пациенты с тревогой или депрессией должны будут также пройти скрининг сердечно-сосудистых заболеваний", — сказал Джованни Чивьери, кардиолог и научный сотрудник Массачусетской больницы общего профиля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2118570-vrachi-stress-i-depressiya-vliyayut-na-razvitie-bolezney-serdca-u-zhenshchin/

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