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"Каждый взнос имеет значение": астанчанка пытается спасти 10-летнего сына от рака крови

Опубликовано:

Мальчик сидит на кровати
Муслим. Фото: из личного архива

Жизнь 10-летнего Муслима - это постоянная борьба. Получив в раннем детстве диагноз "аутизм", мальчик смог преодолеть все трудности, но судьба приготовила новое испытание, передает NUR.KZ.

"Я - мать-одиночка, Муслим для меня самое дорогое, самый желанный ребенок. Он родился здоровым в 2013 году, до года он развивался как обычный ребенок, однако после прививки произошел откат в развитии. Он перестал смотреть в глаза и отзываться на имя. Я обратилась к частному невропатологу, и ее предварительный диагноз был "РАС" (расстройство аутистического спектра - прим.ред.).

Она рекомендовала коррекционные занятия и обращение в психолого-медико-педагогическую комиссию. Затем мы проходили реабилитацию, коррекционные занятия, ЛФК, АВА, ходили в бассейн. Я приложила все усилия для социализации Муслима, развития речи и улучшения понимания", - говорит мама мальчика Лейли Насирова.

В 4 года психиатр установил Муслиму диагноз "аутизм". Лейли старалась сделать все, чтобы сын начал говорить и понимать обращенную речь. Благодаря своевременной коррекции и помощи специалистов, Муслим пошел в первый класс и отлично учился.

Но последние события поставили перед семьей новые испытания. Летом 2022 года Муслим попал в инфекционную больницу с подозрением на лимфаденит, иммунитет мальчика был снижен. После длительного периода болезни ему был поставлен диагноз "мононуклеоз". После лечения и выписки Муслим начал жаловаться на боли в ногах, появились рвота и сильная потливость по ночам.

"10 сентября у него поднялась температура, я вызвала скорую помощь и нас доставили в детскую инфекционную больницу. Там диагностировали гнойную ангину, но его состояние не улучшалось. Анализы показали критически низкие значения. Заведующая отделением предложила обследование в частной клинике, где был выявлен лейкоз - рак крови.

После дополнительных обследований Муслиму был диагностирован острый миелобластный лейкоз, и нас перевели в Центр материнства и детства. После обсуждения и консультации с родственниками и друзьями мы приняли решение лететь на обследование и начать лечение в клинике в Стамбуле. После биопсии костного мозга диагноз был подтвержден, и мы решили остаться для лечения", - говорит Лейли.

Благодаря помощи неравнодушных людей, Муслим прошел 5 блоков высокодозной химиотерапии, 13 интратекальных процедур (введение "химии" в костный мозг) и 12 блоков поддерживающей химиотерапии. Сейчас Муслим находится в ремиссии, но ему необходимо проходить обследования каждые три месяца с расходами в 5000 долларов - 2 231 156 тенге.

"Я одна воспитываю сына, у меня нет недвижимости или машины для продажи и оплаты обследований. Прошу вас помочь мне собрать необходимую сумму на обследование. Обследование играет ключевую роль в лечении онкологии. Благодаря поддержке общества, мы смогли начать лечение Муслима.

Каждый взнос имеет огромное значение для нас. Вместе мы сможем обеспечить Муслима необходимым лечением и обследованиями, которые так важны для его выздоровления и дальнейшего благополучия. Каждая добрая помощь, каждое доброе дело приближает нас к цели - дать Муслиму шанс на полноценную жизнь", - заключила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 9891 4902

Банк Центркредит: 4899 9399 8874 4202

Карты привязаны к номеру: +7 747 444 68 84 Лейли Н., мама

Сбербанк России: 2202 2036 4764 3602 Килоева Айшет Мовсаровна, тетя

Instagram: @muslim_rezerv

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2117304-kazhdyy-vznos-imeet-znachenie-astanchanka-pytaetsya-spasti-10-letnego-syna-ot-raka-krovi/

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