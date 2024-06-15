Занозы, мозоли, температура 37: какие "нелепые" вызовы поступают в "скорую" от алматинцев
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Прищемил палец, натер мозоль, стало одиноко. Нередко в "скорую помощь" алматинцы обращаются с нелепыми жалобами. Из-за этого бригада может не успеть к другому пациенту, передает корреспондент NUR.KZ.
Диспетчер Зульфия Садыкова на станции "скорой" помощи трудится 21 год. Говорит, в день к ним поступает порядка 3,5-4 тысяч вызовов. На каждого диспетчера в среднем приходится около 400 звонков. Но далеко не все они требуют неотложной помощи.
"Многие звонят, описывают серьезный случай, просят экстренно приехать. Но по факту там оказывается, например, мелкая травма. Просто они преувеличивают, чтобы к ним "скорая" приехала побыстрее. Таких вызовов много. Но мы не имеем права отказывать пациенту, поэтому отправляем бригаду даже из-за пустяковых случаев.
Даже по зубной боли, даже если палец прищемил, занозу занес, натер мозоль. Конечно, мы сначала объясняем, куда можно обратиться. Но многие пациенты отказываются и просят именно "скорую". Тогда, конечно, мы отправляем бригаду", - рассказывает Зульфия.
Часто звонят напуганные пациенты в истерике. Тогда диспетчеры выступают психологами – успокаивают звонившего, чтобы получить нужную информацию. Нередко обращаются подвыпившие алматинцы, которые грубят и хамят. Но и им в "скорой" не имеют права отказать. Как бы ни общался пациент, диспетчер обязан его выслушать и помочь, говорит Зульфия.
Зачастую алматинцы используют службу "103" как справочную. Просят записать их в поликлинику, узнать кабинет врача или подсказать стоимость лекарства, рассказывает старший врач. Но, конечно, в большинстве случаев пациентам действительно нужна "скорая" помощь, отмечает врач.
"Часто к нам обращаются с жалобами на ОРВИ. Раньше летом жалоб на вирусные заболевания было меньше, чем осенью, зимой или весной. После пандемии коронавируса пациенты с ОРВИ и пневмонией обращаются к нам круглый год.
Также часто звонят по бытовым или производственным травмам. Люди с хроническими заболеваниями очень часто вызывают. Также много пациентов с давлением, особенно в магнитные бури", - говорит Мария.
В сутки на службу в Алматы заступает 188 бригад "скорой" помощи. Они выезжают в среднем к 3,5 тысячам алматинцев. Нередко это число доходит до 5-6 тысяч, а то и до восьми тысяч вызовов в день. В такие моменты, когда медикам дорога каждая минута, важно, чтобы вызовы были обоснованы, говорит врач с 13-летним стажем Павел Цыган.
"Диспетчер не видит, что происходит с человеком. По телефонному разговору одна информация, по факту мы приезжаем - другая. Там человек может болеть и 10, и 15 дней, и не было абсолютно никакого повода к вызову "скорой" помощи.
Есть категория людей, которые просто не хотят идти в поликлинику, не хотят сидеть в очереди, брать талон на плановое обследование. Считают, что на этапе "скорой" помощи им должны все это сделать экстренно. Такого очень много.
И, конечно, нагрузка идет большая. И бывает, что в момент самой нагрузки, это вечерний пик с 6 до 12 ночи, те, кому реально нужна "скорая" помощь, не дожидаются ее. Это надо признать", - отмечает Павел Цыган.
Пациентам следует знать о рациональном использовании "скорой", добавляет врач. Павел считает, что это нужно объяснять в поликлиниках и размещать информацию в социальных сетях. У каждой бригады минимум один вызов в день - необоснованный.
Есть категория алматинцев, кто может по десять раз в день вызывать медиков. В больнице лежать они не хотят, но за свое состояние все же сильно тревожатся. Часто это люди с хроническими заболеваниями.
"Им устраивают "стационар" на дому. Мы их госпитализируем, они убегают из стационаров. То есть, они привыкли к скорой помощи. Такие у нас есть. И помочь по-человечески хочется, но и экстренного для "скорой" там нет. Но люди понимают, что "скорая" это 10-15 минут - и врач у тебя дома. Не надо никуда идти или ложиться в больницу", - отмечает Павел.
А еще пациенты с хроническими заболеваниями понимают, что нужно сказать диспетчеру, чтобы "скорая" приехала как можно быстрее. Зачастую они сильно преувеличивают свои недуги.
"На Новый год такой случай был. Бабушка, у которой хронические болезни, и она достаточно часто обращается в "скорую", описала диспетчеру свое состояние так, что нужна была экстренная помощь. В Новый год нагрузка была большая, вызовов было много.
Мы приехали к этой бабушке, а оказалась, что чувствует она себя прекрасно. Просто ей было одиноко. Она попросила нас вместе с ней встретить Новый год, потому что у нее никого нет", - делится воспоминаниями Павел.
Но такие вызовы редкость. А вот ДТП, алкогольные опьянения и избиения - частые причины для вызова "скорой" в праздничные и выходные дни. Нередко они заканчиваются нападениями на медиков.
"Мы приехали по первой самой срочной категории, то есть, человек без сознания. Мы за 3,5 минуты доехали, обнаружили лежачего пациента, находящегося в алкогольном опьянении в стадии сна.
Конечно, правильно, что люди вызывают: они же не знают, что с ним, может действительно нужна помощь.
Мы его разбудили - в помощи он не нуждался. За то, что мы его разбудили, он на нас накинулся в салоне скорой помощи. Пришлось вызывать полицию", - рассказывает медик.
Но в этой истории буйный пациент в итоге пришел в себя и даже извинился. Бригада не пострадала. Но был в практике Павла случай, когда он буквально оказался в сантиметре от смерти. Тогда экстренный поступил - по описанию звонившего, счет шел на минуты.
"Забегаю в дом, дверь в нужную нам квартиру открыта - я бегу туда. Но меня кто-то за воротник хватает и оттягивает резко назад. Я начинаю падать назад, аппаратура летит вместе со мной.
И тут перед моим лицом пролетает лезвие топора. Оказалось, что внутри был пациент с психическим расстройством, который убил свою жену. Хотел, видимо, убить и меня. А спас меня его сосед, который бежал за мной, чтобы предупредить", - рассказывает Павел.
Немало и экстренных вызовов. В последнее время часто поступают звонки об отравлении детей токсическими и ядовитыми веществами. А еще малыши стали очень часто травиться различными лекарственными препаратами, говорит Павел. Детей оставляют дома без присмотра, а лекарства хранят в доступном месте. Из любопытства малыши проглатывают лекарства.
А на фоне курения электронных сигарет стало больше пациентов с заболеваниями органов дыхания. Все чаще медики обнаруживают у подростков и молодых людей так называемую "вейповую пневмонию", говорит Павел.
"Самый молодой случай из моей практики - подросток 14 лет. Родители знали, что он курит вейп, но некоторые родители разрешают их своим детям как игрушку, не понимая всей серьезности. У ребенка было хроническое воспаление легких, хроническая обструктивная болезнь, при этом деформация бронхолегочного ствола. Это в норме встречается очень редко", - констатирует Павел.
А еще ни одно дежурство на станции "скорой" не проходит без ДТП с участием самоката или мопеда. Нередко они заканчиваются переломами и инвалидностью. Буквально на днях подросток, упав с электросамоката, получил серьезные повреждения спинного мозга и травму позвоночника. К сожалению, он больше не сможет ходить самостоятельно, с грустью заключает врач.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2117031-zanozy-mozoli-temperatura-37-kakie-nelepye-vyzovy-postupayut-v-skoruyu-ot-almatincev/