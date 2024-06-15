Занозы, мозоли, температура 37: какие "нелепые" вызовы поступают в "скорую" от алматинцев

Прищемил палец, натер мозоль, стало одиноко. Нередко в "скорую помощь" алматинцы обращаются с нелепыми жалобами. Из-за этого бригада может не успеть к другому пациенту, передает корреспондент NUR.KZ.

Диспетчер Зульфия Садыкова на станции "скорой" помощи трудится 21 год. Говорит, в день к ним поступает порядка 3,5-4 тысяч вызовов. На каждого диспетчера в среднем приходится около 400 звонков. Но далеко не все они требуют неотложной помощи.

Зульфия Садыкова. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Многие звонят, описывают серьезный случай, просят экстренно приехать. Но по факту там оказывается, например, мелкая травма. Просто они преувеличивают, чтобы к ним "скорая" приехала побыстрее. Таких вызовов много. Но мы не имеем права отказывать пациенту, поэтому отправляем бригаду даже из-за пустяковых случаев.

Диспетчерская "скорой" помощи. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Даже по зубной боли, даже если палец прищемил, занозу занес, натер мозоль. Конечно, мы сначала объясняем, куда можно обратиться. Но многие пациенты отказываются и просят именно "скорую". Тогда, конечно, мы отправляем бригаду", - рассказывает Зульфия.

Часто звонят напуганные пациенты в истерике. Тогда диспетчеры выступают психологами – успокаивают звонившего, чтобы получить нужную информацию. Нередко обращаются подвыпившие алматинцы, которые грубят и хамят. Но и им в "скорой" не имеют права отказать. Как бы ни общался пациент, диспетчер обязан его выслушать и помочь, говорит Зульфия.

Диспетчерская "скорой" помощи. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Зачастую алматинцы используют службу "103" как справочную. Просят записать их в поликлинику, узнать кабинет врача или подсказать стоимость лекарства, рассказывает старший врач. Но, конечно, в большинстве случаев пациентам действительно нужна "скорая" помощь, отмечает врач.

"Часто к нам обращаются с жалобами на ОРВИ. Раньше летом жалоб на вирусные заболевания было меньше, чем осенью, зимой или весной. После пандемии коронавируса пациенты с ОРВИ и пневмонией обращаются к нам круглый год.

Мария Ендовицкая. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Также часто звонят по бытовым или производственным травмам. Люди с хроническими заболеваниями очень часто вызывают. Также много пациентов с давлением, особенно в магнитные бури", - говорит Мария.

Диспетчерская "скорой" помощи. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В сутки на службу в Алматы заступает 188 бригад "скорой" помощи. Они выезжают в среднем к 3,5 тысячам алматинцев. Нередко это число доходит до 5-6 тысяч, а то и до восьми тысяч вызовов в день. В такие моменты, когда медикам дорога каждая минута, важно, чтобы вызовы были обоснованы, говорит врач с 13-летним стажем Павел Цыган.

Павел Цыган. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Диспетчер не видит, что происходит с человеком. По телефонному разговору одна информация, по факту мы приезжаем - другая. Там человек может болеть и 10, и 15 дней, и не было абсолютно никакого повода к вызову "скорой" помощи.

Есть категория людей, которые просто не хотят идти в поликлинику, не хотят сидеть в очереди, брать талон на плановое обследование. Считают, что на этапе "скорой" помощи им должны все это сделать экстренно. Такого очень много.

Павел Цыган. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

И, конечно, нагрузка идет большая. И бывает, что в момент самой нагрузки, это вечерний пик с 6 до 12 ночи, те, кому реально нужна "скорая" помощь, не дожидаются ее. Это надо признать", - отмечает Павел Цыган.

Пациентам следует знать о рациональном использовании "скорой", добавляет врач. Павел считает, что это нужно объяснять в поликлиниках и размещать информацию в социальных сетях. У каждой бригады минимум один вызов в день - необоснованный.

"Скорая" помощь. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Есть категория алматинцев, кто может по десять раз в день вызывать медиков. В больнице лежать они не хотят, но за свое состояние все же сильно тревожатся. Часто это люди с хроническими заболеваниями.

"Им устраивают "стационар" на дому. Мы их госпитализируем, они убегают из стационаров. То есть, они привыкли к скорой помощи. Такие у нас есть. И помочь по-человечески хочется, но и экстренного для "скорой" там нет. Но люди понимают, что "скорая" это 10-15 минут - и врач у тебя дома. Не надо никуда идти или ложиться в больницу", - отмечает Павел.

"Скорая" помощь. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

А еще пациенты с хроническими заболеваниями понимают, что нужно сказать диспетчеру, чтобы "скорая" приехала как можно быстрее. Зачастую они сильно преувеличивают свои недуги.

"На Новый год такой случай был. Бабушка, у которой хронические болезни, и она достаточно часто обращается в "скорую", описала диспетчеру свое состояние так, что нужна была экстренная помощь. В Новый год нагрузка была большая, вызовов было много.

Павел Цыган. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Мы приехали к этой бабушке, а оказалась, что чувствует она себя прекрасно. Просто ей было одиноко. Она попросила нас вместе с ней встретить Новый год, потому что у нее никого нет", - делится воспоминаниями Павел.

Но такие вызовы редкость. А вот ДТП, алкогольные опьянения и избиения - частые причины для вызова "скорой" в праздничные и выходные дни. Нередко они заканчиваются нападениями на медиков.

"Скорая" помощь. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Мы приехали по первой самой срочной категории, то есть, человек без сознания. Мы за 3,5 минуты доехали, обнаружили лежачего пациента, находящегося в алкогольном опьянении в стадии сна.

Конечно, правильно, что люди вызывают: они же не знают, что с ним, может действительно нужна помощь.

Мы его разбудили - в помощи он не нуждался. За то, что мы его разбудили, он на нас накинулся в салоне скорой помощи. Пришлось вызывать полицию", - рассказывает медик.

"Скорая" помощь. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Но в этой истории буйный пациент в итоге пришел в себя и даже извинился. Бригада не пострадала. Но был в практике Павла случай, когда он буквально оказался в сантиметре от смерти. Тогда экстренный поступил - по описанию звонившего, счет шел на минуты.

"Забегаю в дом, дверь в нужную нам квартиру открыта - я бегу туда. Но меня кто-то за воротник хватает и оттягивает резко назад. Я начинаю падать назад, аппаратура летит вместе со мной.

И тут перед моим лицом пролетает лезвие топора. Оказалось, что внутри был пациент с психическим расстройством, который убил свою жену. Хотел, видимо, убить и меня. А спас меня его сосед, который бежал за мной, чтобы предупредить", - рассказывает Павел.

"Скорая" помощь. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Немало и экстренных вызовов. В последнее время часто поступают звонки об отравлении детей токсическими и ядовитыми веществами. А еще малыши стали очень часто травиться различными лекарственными препаратами, говорит Павел. Детей оставляют дома без присмотра, а лекарства хранят в доступном месте. Из любопытства малыши проглатывают лекарства.

А на фоне курения электронных сигарет стало больше пациентов с заболеваниями органов дыхания. Все чаще медики обнаруживают у подростков и молодых людей так называемую "вейповую пневмонию", говорит Павел.

"Скорая" помощь. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Самый молодой случай из моей практики - подросток 14 лет. Родители знали, что он курит вейп, но некоторые родители разрешают их своим детям как игрушку, не понимая всей серьезности. У ребенка было хроническое воспаление легких, хроническая обструктивная болезнь, при этом деформация бронхолегочного ствола. Это в норме встречается очень редко", - констатирует Павел.

"Скорая" помощь. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

А еще ни одно дежурство на станции "скорой" не проходит без ДТП с участием самоката или мопеда. Нередко они заканчиваются переломами и инвалидностью. Буквально на днях подросток, упав с электросамоката, получил серьезные повреждения спинного мозга и травму позвоночника. К сожалению, он больше не сможет ходить самостоятельно, с грустью заключает врач.