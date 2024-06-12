Стало известно, сколько человек заболели коклюшем в Павлодарской области

В Павлодарской области в текущем году отмечается нестабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коклюшем, передает NUR.KZ со ссылкой на ДСЭК региона.

Как сообщается на официальной странице Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области в Instagram, с начала года зарегистрировано 68 подтвержденных случаев. Для сравнения, за аналогичный период 2023 года случаев коклюша не зарегистрировано.

Санврачи отмечают, что коклюш - это инфекционное заболевание дыхательных путей, которое характеризуется приступами спазматического кашля, интоксикацией и преимущественным поражением дыхательных путей.

Коклюш чаще всего диагностируется у детей до 14 лет, оказывая наибольшую угрозу для грудных малышей, у которых нередко возникает воспаление легких, поражение головного мозга или другие угрожающие жизни осложнения на фоне инфекции.

"Абсолютно ошибочно мнение, что коклюш - безобидная детская инфекция, которой лучше переболеть, чем сделать прививку. В текущем году в нашей республике от коклюша умерло уже 3 детей, которые были не привиты. Среди заболевших детей - 90% не привиты против коклюша. Основной причиной этого являются отказы родителей от вакцинации детей", - отметили в ДСЭК.

В ведомстве добавили, что болели и привитые дети, но при выяснении их прививочного статуса установлено, что привиты они были неполным курсом вакцинации. И, что важно, все они заболели в легкой форме, иногда даже без показаний к стационарному лечению.

"Кроме того, необходимо отметить, что нет специфического препарата для лечения коклюша. Единственной мерой защиты является вакцинация. На сегодняшний день вакцина против коклюша, входящая в состав комбинированного препарата, бесклеточная, то есть менее реактогенна, но не менее эффективна в борьбе с этим коварным заболеванием", - говорят санврачи.

Ранее сообщалось, что врачи зафиксировали всплеск коклюша в США. Специалисты считают, что это может быть "наследием пандемии COVID-19".

Также накануне на брифинге в правительстве глава Минздрава Акмарал Альназарова сообщила о смертельном случае из-за коклюша в Карагандинской области. Умершему от болезни ребенку был 1 год и 11 месяцев.