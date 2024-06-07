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"Наследие пандемии": врачи зафиксировали всплеск коклюша в США

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Женщина лежит в кровати и кашляет
Болезнь. Иллюстративное фото: Ute Grabowsky/Photothek via Getty Images

Всплеск коклюша зафиксирован в США в 2024 году. Врачи заявили, что это может быть "наследием пандемии COVID-19", передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Федеральные службы США, занимающиеся отслеживанием заболеваний, сообщили, что за первые пять месяцев 2024 года в стране было зарегистрировано около пяти тысяч случаев коклюша, что более чем вдвое превышает показатели 2023 года.

Эксперты утверждают, что уровень заболеваемости коклюшем в 2020-2023 годах снизился из-за того, что люди носили маски и соблюдали социальное дистанцирование. В 2024 году, когда карантинные ограничения уже не действуют, заболеваемость коклюшем вновь повысилась. Именно поэтому врачи назвали данную тенденцию "наследием пандемии".

"Коклюш — это по-прежнему ужасная болезнь, от которой нам следует защищаться", — сказал Бадди Крич, директор Программы исследований вакцин Вандербильта.

Коклюш получил свое название от звука, который издают легкие инфицированных людей при дыхании. Болезнь начинается как обычная простуда, вызывая насморк и кашель. Далее инфекция вызывает сильное воспаление дыхательных путей. В Китае эту болезнь иногда называют "100-дневным кашлем", поскольку она может сохраняться в течение трех месяцев.

Пациенты могут распространять болезнь воздушно-капельным путем еще до того, как осознают, что они больны чем-то более серьезным, чем простуда.

Болезнь особенно опасна для младенцев и пожилых людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2113839-nasledie-pandemii-vrachi-zafiksirovali-vsplesk-koklyusha-v-ssha/

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