Физические упражнения могут помочь людям с диабетом, рассказали ученые

Исследователи заявили, что физические упражнения помогают человеческому организму лучше сжигать определенные виды жиров, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Ученые из Абердинского университета в Великобритании установили, что спортсмены, практикующие упражнения на выносливость, значительно лучше сжигают насыщенные жиры по сравнению с людьми, ведущими малоподвижный образ жизни, а также по сравнению с обладателями диабета второго типа.

Исследователи пытались разгадать феномен, известный как "парадокс спортсмена". Обычно спортсмены подвержены гораздо меньшему риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем, например, диабетики, несмотря на то, что и те и другие склонны накапливать большое количество жира внутри мышечных волокон.

Однако спортсмены часто имеют высокую чувствительность к инсулину, тогда как люди с диабетом второго типа не могут эффективно реагировать на инсулин или вырабатывать его в достаточном количестве.

Чтобы лучше понять этот феномен, исследователи привлекли для эксперимента 29 спортсменов-мужчин, занимающихся упражнениями на выносливость, и 30 пациентов с диабетом.

Сначала добровольцам вводили внутривенно небольшое количество различных жиров, после чего проводили МРТ и биопсию мышечных клеток бедра. Затем участники эксперимента изменили свой образ жизни на восемь недель: спортсмены избегали физической активности, а диабетики активно тренировались.

Результаты показали, что тренирующиеся люди с диабетом могут накапливать и сжигать насыщенные жиры примерно так же, как и тренированные спортсмены.