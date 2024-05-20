Top.Mail.Ru
Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Физические упражнения могут помочь людям с диабетом, рассказали ученые

Опубликовано:

Мужчина бежит по дороге
Мужчина бежит по дороге. Иллюстративное фото: pixabay.com

Исследователи заявили, что физические упражнения помогают человеческому организму лучше сжигать определенные виды жиров, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Ученые из Абердинского университета в Великобритании установили, что спортсмены, практикующие упражнения на выносливость, значительно лучше сжигают насыщенные жиры по сравнению с людьми, ведущими малоподвижный образ жизни, а также по сравнению с обладателями диабета второго типа.

Исследователи пытались разгадать феномен, известный как "парадокс спортсмена". Обычно спортсмены подвержены гораздо меньшему риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем, например, диабетики, несмотря на то, что и те и другие склонны накапливать большое количество жира внутри мышечных волокон.

Однако спортсмены часто имеют высокую чувствительность к инсулину, тогда как люди с диабетом второго типа не могут эффективно реагировать на инсулин или вырабатывать его в достаточном количестве.

Чтобы лучше понять этот феномен, исследователи привлекли для эксперимента 29 спортсменов-мужчин, занимающихся упражнениями на выносливость, и 30 пациентов с диабетом.

Сначала добровольцам вводили внутривенно небольшое количество различных жиров, после чего проводили МРТ и биопсию мышечных клеток бедра. Затем участники эксперимента изменили свой образ жизни на восемь недель: спортсмены избегали физической активности, а диабетики активно тренировались.

Результаты показали, что тренирующиеся люди с диабетом могут накапливать и сжигать насыщенные жиры примерно так же, как и тренированные спортсмены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2103506-fizicheskie-uprazhneniya-mogut-pomoch-lyudyam-s-diabetom-rasskazali-uchenye/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.