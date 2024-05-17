"Родился синим и не дышал": мальчик из Алматинской области борется с ДЦП

Диас из села Гульдала Алматинской области - особенный ребенок. Из-за сложных родов мальчик получил несколько диагнозов, но родители активно борются за его здоровье, передает NUR.KZ.

"Особенным ребенком Диас стал из-за тяжелых родов. Вся беременность протекала хорошо, анализы были тоже в норме. На 39 неделе отошли воды и мы поехали в роддом. Нас долго не принимали, говорили, что это не воды. Но мы настояли и меня положили в патологию. Через три часа меня перевели в родзал и я осталась без присмотра врачей.

Схватки нарастали. В итоге я начала терять сознание и, заметив это, санитарка позвала медсестру и акушера. Диас родился, он был синим и не дышал. Его сразу забрали в реанимацию, где мой сын пролежал неделю. Состояние было тяжелое, лучше не становилось. Через неделю нас перевели в детскую больницу. Приехав в больницу, Диаса сразу забрали в реанимацию, где он провел долгие пять дней", - говорит мама мальчика Мадина Бахрамова.

Она рассказала, что у Диаса была сильная одышка, он питался через зонд. Из больницы его выписали с диагнозом "субарахноидальное кровоизлияние, внутрижелудочковое кровоизлияние второй степени, церебральная ишемия тяжелой формы, гидроцефальный синдром, отек мозга, судорожный синдром".

Через две недели мальчик снова оказался в больнице из-за того, что у него начались судороги. Там же впервые прозвучал диагноз "ДЦП, тяжелая форма, синдром Веста". Сейчас Диасу четыре года и родители до сих пор борются за его здоровье.

"Важен каждый курс лечения. За это время Диас научился держать голову, судорожный очаг уменьшается. Впереди много работы. Но это стоит огромных денег, которых у нас нет. Нам нужно собрать 1 650 000 тенге. Реабилитация будет проходить в Ташкенте. Пожалуйста, поддержите нас. Я сейчас не работаю, воспитываю двоих детей. Диас - "тяжелый" малыш, мы не можем позволить себе няню. Работает только супруг", - заключила Мадина.

Реквизиты:

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Карта привязана к номеру: +77089450977 Мадина Б., мама

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