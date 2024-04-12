"Доктора дают нам шанс": семья из Алматы просит помощи на лечение 4-летней дочери от лейкоза

Большую часть своей жизни малышка Сафия борется со страшным диагнозом - лейкоз. Сегодня у нее есть шанс навсегда оставить эту болезнь в прошлом, но семье не хватает денег на лечение, передает NUR.KZ.

Для родителей Сафия стала долгожданной девочкой после рождения трех сыновей. Как рассказывает мама девочки, беременность протекала плавно, без осложнений. На свет малышка появилась весом более четырех килограммов, с ростом 56 сантиметров.

"В августе 2021 прошли медосмотр, сдавали анализы для садика, в конце августа пошли в садик по полдня. С октября начали часто болеть, ОРВИ, ангина, пневмония. В начале декабря сдали самостоятельно анализы и по их результатам узнали предварительный диагноз - подозрение на лейкоз", - рассказывает мама Сафии Мадина.

Позже в центре материнства и детства диагноз подтвердился. Сафии определили острый лимфобластный лейкоз.

"С декабря 2021 по август 2022 года прошли лечение в ЦМиД, вышли в ремиссию, после было назначено лечение на дневном стационаре для получения четырех курсов химиотерапии. Получили только два курса. Из-за приступов гипоглекимии консилиум ЦМиД принял решение не продолжать курсы химиотерапии", - делится Мадина.

С августа 2021 года Сафия начала проходить поддерживающую химиотерапию в домашних условиях, которую ей назначили на полтора года. Параллельно девочке лечили гепатит С. Им она заразилась в ходе переливания крови в ЦМиДе.

"Стояли на учете у гематолога, ежемесячно контроль, еженедельно анализы, ежедневно прием химиопрепаратов. В декабре 2023 года произошел рецидив, нейролекоз. В ЦМиДе нам предложили лечение курсами химиотерапии и облучения. Получив второе мнение в клиниках зарубежных стран, нам сказали, что необходима трансплантация костного мозга", - вспоминает мама Сафии.

Тогда семья девочки приняла решение начать лечение в Стамбуле, где ее снова обследовали и назначили план лечения.

"Сейчас мы получаем второй курс химиотерапии. В общем у нас четыре курса высокодозной химиотерапии, облучение и затем трансплантация костного мозга. Для пересадки костного мозга у нас подошел старший сын, донор есть, но требуется сумма для выполнения этой процедуры - 65 тысяч долларов США", - заявила Мадина.

Она добавила, что сегодня своими силами и благодаря помощи добрых людей, семья находит средства на курсы химиотерапии. Однако денег на проведение трансплантации у них уже нет.

"Мы со своей родительской стороны делаем все возможное, доктора тоже дают шанс, мы просим вас оказать материальную помощь для лечения нашей дочери! Она выносливая, терпеливая, сильная! Она уже прошла однажды этот путь и победила. Я верю что и в это раз она победит и навсегда выздоровеет!" - убеждена мама малышки.

Реквизиты для помощи:

Kaspi: 4400430216822913, Мадина А., мама.

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