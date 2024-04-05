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"Помогите спасти нашу дочь": семья из Актобе просит помощи на лечение дочери от лейкоза

Опубликовано:

Айым
Айым. Фото: из семейного архива

Двухлетняя Айым из Актобе - третий и самый младший ребенок в счастливой и любящей семье. Но судьба распорядилась по-своему - сейчас девочка вынуждена бороться со страшной болезнью, передает NUR.KZ.

"Осенью пришла беда в нашу семью. В ноябре 2023 года у Айым выявили острый лимфобластный  лейкоз. После постановки диагноза нас срочно госпитализировали в "Национальный научный центр материнства и детства" в Астане в отделение онкогематологии. Там дочь получала химиотерапию .

Но, к сожалению, после проведенного лечения не достигнута ремиссия. Ситуация очень сложная. Помимо лейкоза, у нее есть осложнения - двухсторонняя полисегментарная интерстициальная пневмония. Мы проконсультировались с  врачами из Турции  и решили продолжить лечение там", - говорит мама девочки Анар Тлеумаганбетова.

Сейчас Айым с мамой находятся в клинике в Стамбуле под наблюдением врачей, которые специализируются на аналогичных случаях. 

"Здесь  мы прошли диагностику и нам рекомендована трансплантация костного мозга. Сумма составляет 142 000 долларов. На данный  момент своими силами и силами родных у нас собрано около 65 000 долларов.

Остается еще большой остаток - около  37 500 000 тенге. Наши возможности  уже исчерпаны, поэтому  обращаемся к вам, к землякам. Помогите, пожалуйста, спасти нашу дочь", - заявила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400430271749241 

Номер счета: KZ85722С000037701654

Карта привязана к номеру: +7 705 258 20 25

ANAR TILEUMAGANBETOVA

Контакты: +7 705 258 20 25 мама, +7 705 919 90 90 папа  

Instagram: @Aiymasetkyzy21, @Help_aiymga_komek

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2079341-pomogite-spasti-nashu-doch-semya-iz-aktobe-prosit-pomoschi-na-lechenie-docheri-ot-leykoza/

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