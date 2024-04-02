"Верим, что сын будет здоров": мальчику из Уральска требуется лечение от опухоли мозга

11-летний Ернар Айтуар из Уральска рос здоровым ребенком, делал успехи в учебе. Но позже у мальчика выявили опухоль головного мозга, передает корреспондент NUR.KZ.

"Ернар - первенец в семье. Беременность проходила хорошо. При рождении его вес был 4,2 кг, рост 56 см. Роды были естественные, без осложнений. Развитие ребенка проходило своевременно, все было хорошо. В год Ернар начал ходить, разговаривать. Рос активным, находчивым ребенком.

В 5 лет выучивал 15 стихов Кадыр Мырза Али, и участвовал в конкурсах по выразительному чтению среди учащихся городских школ. Хорошо учился. Ходил на бокс, в бассейн и на английский язык. Легко находил общий язык, был добрым, умным и заботливым старшим братом. До этого времени серьезно не болел. Всегда был окружен любовью и заботой", - рассказала мама мальчика, Акторгын Кайыр.

Болезнь появилась внезапно, говорит она. Все произошло очень быстро. Сначала родители начали замечать изменения в речи, поменялся тембр голоса, голос стал гнусавым, говорит мама, словно у мальчика появились симптомы гайморита.

"Позже заметили качания при ходьбе. Сразу же отправились к невропатологу. Врач сказал, что нужно идти в детскую больницу и сделать там КТА. В детской больнице сделали КТА и в срочном порядке сделали МРТ, после которой поставили диагноз - опухоль стволов головного мозга. Сообщили что опухоль неоперабельная. Нейрохирурги Казахстана сказали, что не могут сделать биопсию, поэтому проводили лучевую терапию, давали гормоны.

Из-за этого мой сын не смог ходить, набрал лишних 20 кг и сильно опух. Так как в нашей стране специалисты отказались проводить другое лечение, мы вынуждены были искать других врачей. Мы консультировались с другими странами, и надежду на излечение нам дала клиника в Турции. Сейчас мы лечимся в Стамбуле", - говорит мама.

На перелет и первичное обследование семья потратила все сбережения. А путь к выздоровлению очень долгий. Согласно выставленному счету, сумма за лечение составит около 75 000 долларов.

"Эта сумма слишком большая для нас. Времени мало. Мы просим помощи у всех неравнодушных людей. Мы верим, что, благодаря помощи наших земляков, наш сын будет здоров", - заключила Акторгын.

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