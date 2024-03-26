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Американские врачи заявили о вспышке кори в стране

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Высыпания на теле у ребенка
Корь. Иллюстративное фото: Marina Demiduik/Getty Images

Американские врачи бьют тревогу из-за роста заболеваемости корью. В 2024 году уже было выявлено больше случаев заболеваемости, чем за весь 2023 год, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), вспышкой кори уже можно назвать 64 зарегистрированных случая по всей стране. Это больше, чем общее число зарегистрированных случаев за весь прошлый год. В 2023 году было выявлено 58 фактов заболеваемости. При этом считается, что данное высокозаразное заболевание было ликвидировано в Соединенных Штатах в 2000 году благодаря вакцинации.

На прошлой неделе Джесси Эренфельд, президент Американской медицинской ассоциации, заявил, что уровень вакцинации против кори в США значительно снизился с 2019 года, что подвергает больше людей риску заболеваний, инвалидности и смерти.

Корь может легко распространяться, когда зараженный человек кашляет, чихает или разговаривает. На ранних стадиях у инфицированного часто наблюдается легкая лихорадка, постоянный кашель, насморк, боль в горле и слезотечение.

В Соединенных Штатах люди чаще всего вакцинируются против кори в раннем детстве и получают пожизненную защиту посредством двух доз вакцины MMR (корь, эпидемический паротит, краснуха), вводимых в возрасте от 12 до 15 месяцев и повторно в возрасте от 4 до 6 лет.

Доктор Эренфельд отметил, что снижение уровня вакцинации против кори грозит свести на нет многолетний прогресс, поскольку заболевание возвращается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2073264-amerikanskie-vrachi-zayavili-o-vspyshke-kori-v-strane/

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