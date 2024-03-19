Американские эксперты заявили о возможной опасности интервального голодания

Эксперты поставили под сомнение безопасность интервального голодания, популярной стратегии похудения, к которой прибегают люди со всего мира, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Ограничение времени приема пищи до восьми часов в день может быть связано с увеличением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 91%.

Об этом заявили исследователи из Американской кардиологической ассоциации. Детали исследования не обнародованы, поэтому экспертам отрасли остается анализировать факт, озвученный данной Ассоциацией.

Вмешательства в образ жизни, направленные на снижение веса, оказались под пристальным вниманием исследователей, поскольку в последнее время появилось много новых лекарств, которые помогают людям сбросить лишние килограммы.

При этом некоторые врачи поставили под сомнение результаты исследования Ассоциации кардиологов, заявив, что они могли быть искажены индивидуальными особенностями (например, состоянием сердечно-сосудистой системы) участников эксперимента.

"Ограниченное времени питания популярно как средство снижения веса.

Исследования данной тенденции очень важны, поскольку они показывают, что нам нужны долгосрочные исследования последствий интервального голодания", — сказал Кейт Фрейн, заслуженный профессор Оксфордского университета.