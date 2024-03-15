"Нельзя допустить возврат болезни": жительница Петропавловска просит помощи в лечении сына

7-летний Кирилл из Петропавловска родился и рос здоровым ребенком, но жизнь семьи перевернулась в тот момент, когда ему диагностировали рак, передает корреспондент NUR.KZ.

Кирилл родился здоровым ребенком, беременность мамы протекала хорошо. Родители с нетерпением ждали его появления на свет.

В год и 3 месяца мальчик стал часто болеть, поднималась высокая температура. В 2017 году ему стало плохо, сильно набух живот, стало трудно дышать.

"Ребенка госпитализировали с подозрением на гайморит. После госпитализации, когда были взяты все анализы, сын оказался в реанимации в критическом состоянии. Ночью мне сообщили, что взятая биопсия подтвердила лейкоз - рак крови. Нас отправили в Центр материнства и детства. Там мы пролежали два месяца, Кирилл не реагировал на лечение", - говорит мама мальчика Ксения Кириленко.

Врачи стали искать донора на пересадку костного мозга. Через месяц донор нашелся, но отказался. Тогда семья улетела в Турцию.

"На тот момент они предположили постановку неверного диагноза. Кирюшу обследовали, взяли анализ, результат которого мы ждали целый месяц. В это время мы вылетели в Казахстан. Дома, в ожидании результата анализа, сыну стало плохо", - говорит мама.

Пришлось вылететь Стамбул, где ребенка госпитализировали, начали химиотерапию и готовили к трансплантации костного мозга. В этот момент пришли все анализы, врачи поставили точный диагноз - острый миелобластный лейкоз.

В 2018 году Кириллу сделали пересадку костного мозга. Лечение продолжалось, ребенку пришлось пить препараты, чтобы организм не отторг донорский материал. В прошлом году Кириллу отменили постоянный прием многих лекарств, но новый удар поверг в семью шок.

Ребенку поставили дополнительный диагноз - мышечная дистрофия. По результатам анализов она доброкачественная, но терапия будет пожизненной. При этом мальчик сможет жить жизнью обычного здорового ребенка.

"Но на последнем обследовании нам сказали, что анализы очень плохие. Результаты по мышечной дистрофии совсем плачевны и выросли в десятки раз. И есть вероятность, что это передалось от донора, либо наше заболевание было спровоцировано этой болезнью, поэтому сейчас у Кирюши большой риск рецидива.

Нам необходимо быть срочно в клинике. Но сумма неподъемная для нашей семьи - 25 000 долларов. Мы пять лет мы шли к этой победе и сейчас нам никак нельзя допустить возврата болезни", - заключила Ксения.

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Ксения Кириленко, мама

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