"Били судороги": инсульт случился у водителя на дороге в Караганде
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Полицейские спасли водителя, потерявшего сознание после инсульта в Караганде - им пришлось разбить окно машины, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Инцидент произошел накануне, 8 марта. К патрульным Мұқажану Акжаркен и Беріку Кенесову подъехал автомобиль, водитель которого сообщил о ЧП на одном из перекрестков города.
"На перекрестке увидели автомобиль, который выехал на бордюр. Машина, которая была заведенная, буквально висела на ней и одно колесо крутилось. Дверь авто была заблокирована. Я разбил стекло со стороны переднего пассажирского места и так попал в салон. С напарником вынесли мужчину на улицу. У него явно имелись признаки инсульта - водителя били судороги, при этом язык перекрывал дыхательные пути. Мы знали, как действовать при таких ситуациях, и оказали мужчине первую медицинскую помощь. Вздохнули с облегчением, когда он стал оживать на глазах. После этого доставили мужчину в медицинское учреждение", - рассказал Акжаркен.
Медики заявили, что водитель находился в крайнем тяжелом состоянии - счет шел на минуты.
В настоящее время состояние пациента врачи оценивают как стабильное.
На сайте МГМУ имени И.М. Сеченова говорится, что инсульт – это нарушение кровообращения в головном мозге. Он может возникнуть из-за разрыва сосуда или его закупорки тромбом. В таком случае к нервным клеткам не поступает нужное количество кислорода, глюкозы и других питательных веществ, что может привести к их гибели.
Скорая помощь при инсульте
Желательно, чтобы человек с инсультом был доставлен в больницу как можно скорее – в течение трех часов от начала первых симптомов. Поэтому важно правильно организовать помощь человеку с подозрением на инсульт.
Вызовите скорую медицинскую помощь. Если симптомы инсульта появились у вас, то попросите о помощи, чтобы врача вызвал кто-то другой. Сообщите краткие данные о пациенте (возраст, что случилось). Оставьте свои контактные данные для связи с вами. Будьте готовы встретить врача и обеспечить доступ к пациенту.
Помогите пациенту занять безопасное положение: лучше всего лежать на боку, слегка приподняв голову.
Пока вы ожидаете скорую помощь постарайтесь выяснить у пациента, когда появились симптомы, какими хроническими заболеваниями он болеет и какие препараты принимает? Эта информация сэкономит время врачей и позволит быстро принять решение.
Если человек потерял сознание и не дышит, необходимо провести сердечно-легочную реанимацию. Однако для правильного ее оказания необходимо пройти специализированные обучающие курсы.
Если пациенту тяжело дышать, то снимите стесняющую одежду (тугой воротник, галстук или шарф), откройте окна.
- Если человеку холодно, то укройте его теплым одеялом.
- Пока едет скорая, ни в коем случае не пытайтесь напоить, накормить больного или заставить его встать. У человека может быть нарушение функции глотания, и он может подавиться. А при попытке встать из-за высокого давления или нарушения координации есть высокий риск падения и получения дополнительных травм.
- Внимательно наблюдайте за человеком на предмет любых изменений в его состоянии. Будьте готовы рассказать оператору службы экстренной помощи или врачу об их симптомах и о том, когда они начались. Обязательно укажите, упал ли человек или ударился головой.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2065476-bili-sudorogi-insult-sluchilsya-u-voditelya-na-doroge-v-karagande/