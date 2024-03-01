Каждый восьмой человек в мире страдает от ожирения, заявили эксперты ВОЗ

Эксперты ВОЗ предупредили, что лекарств от ожирения будет недостаточно для решения всемирной проблемы, от которой сейчас страдают более 1 млрд человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Как сообщили эксперты Всемирной организации здравоохранения, с 1990 года уровень ожирения увеличился в четыре раза среди детей и подростков и более чем вдвое среди взрослых. Примерно каждый восьмой человек в мире живет с этим заболеванием. Такие результаты показал первый глобальный публичный анализ этого заболевания, проведенный после 2017 года.

Хотя в некоторых богатых странах, особенно в европейских, уровень ожирения стабилизировался, исследовательская группа обнаружила быстрый рост в странах с низким и средним уровнем дохода. Проблема низкого веса из-за недоедания сменилась ожирением в качестве ведущей проблемы во многих странах, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Lancet.

Франческо Бранка, директор департамента питания и безопасности пищевых продуктов ВОЗ, заявил, что лекарства от ожирения, которые сейчас набирают популярность, смогут снизить факторы риска, однако самым эффективным решением проблемы будет изменение действующих продовольственных систем и окружающей среды.

Государства-члены ВОЗ в 2022 году приняли план борьбы с ожирением, который включает широкий спектр изменений в политике, в том числе пропаганду грудного вскармливания, ограничения на продажу нездоровой пищи и напитков детям, маркировку пищевых продуктов и стандарты физической активности для школ.