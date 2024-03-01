"Жизнь перевернулась": девочке из Тараза нужно дорогостоящее лечение в Корее от рака крови

Трехлетняя Айару из Тараза уже несколько месяцев борется со страшной болезнью - лейкозом. Жизнь обычной казахстанской семьи перевернулась, когда они узнали о диагнозе дочери, передает NUR.KZ.

"Мы даже не могли подумать, в страшном сне такое не могло присниться, что мой ребенок будет бороться с таким страшным недугом, как рак крови... Все началось с повышения температуры и высыпаний на теле в марте 2023 года. Участковый врач поставил диагноз "ветряная оспа, тяжелая форма" и отправил на стационарное лечение.

Там же, в больнице, состояние ухудшилось. Диагноз осложнился пневмонией с дыхательной недостаточностью второй степени. После проведенного лечения нас выписали с некоторым улучшением. Но через несколько дней опять поднялась температура, понос, рвота. На скорой помощи нас госпитализировали в больницу, где после долгих обследовании выставили Айару грозный диагноз: лейкоз", - говорит мама девочки, Акбопе Есенбек.

Диагноз поставили довольно поздно, говорит мама, время было упущено. Девочка находилась в тяжелом состоянии, родителям пришлось, собрав все сбережения, отправиться в Южную Корею. Там подтвердили диагноз и начали лечение. Айару прошла пять этапов химиотерапии.

Сейчас она готовится к шестому этапу. Кроме того, в перечень процедур входят анализы костного мозга, генетические анализы, переливание крови, тромбоцитов, эритроцитов, ежедневное введение антибиотика, противогрибковые препараты, препараты от запора. Температура поднимается до 41,3, говорит мама.

Однако лечение дает положительные результаты. Сейчас для спасения жизни Айару необходимо пройти несколько блоков химиотерапии, которые стоят огромных денег - 121 000 долларов или 58 000 000 тенге за 6 месяцев. Эта сумма включает только лечение и не учитывает проживание. В дальнейшем, возможно, Айару понадобится трансплантация костного мозга стоимостью 105 тысяч долларов.

На те средства, что удалось собрать самостоятельно и с помощью родных и близких, начат первоначальный курс лечения, но для дальнейшего лечения ребенка у семьи нет средств.

"Вся наша жизнь перевернулась, сейчас мы вдалеке от дома, наша семья разделилась, мои сыновья рядом с папой, мы с Айару - в Корее. Каждый раз когда я по видеозвонку вижу тоскливые глаза моих сыновей, как они по нам скучают, и видя, как мучается доченька, ее слезы от боли, мое сердце обливается кровью.

Я не показываю свою боль, но внутри мне очень плохо... Я держусь благодаря поддержке родных, близких и друзей и верю, что мир держится на неравнодушных, добрых людях, которые не пройдут мимо нашей беды. Мы очень нуждаемся в вашей помощи. Помогите, пожалуйста, спасти жизнь нашей дочери", - заключила мама.

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