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Сердечный приступ произошел у водителя прямо на дороге в Костанае

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Сердечный приступ случился за рулем
Сердечный приступ. Иллюстративное фото: Jelena Stanojkovic/Getty Images

В Костанае чудом спасли водителя, у которого прямо на дороге случился приступ. Полицейским пришлось выбить окно машины, передает сайт телеканала КТК.

Инцидент произошел на одной из центральных улиц города. Другие участники дорожного движения заметили автомобиль, водитель которого, виляя, пытался припарковаться у обочины. Другие водители забили тревогу - и вызвали полицию.

Как выяснилось, за рулем находился 61-летний мужчина. Когда приехали патрульные, шофер еще был в сознании, но уже не реагировал. К тому же, автомобиль был заперт, а потому стекло пришлось разбить.

Позже было установлено, что у мужчины, который страдает сахарным диабетом, в дороге случился сердечный приступ.

"Нам показалось странным его состояние. Постучались в окно - на действия он не реагировал. После того, как приехала дочь, нами было принято решение разбить стекло, пассажирское стекло, после чего водителя передали сотрудникам медицинской службы", - рассказал о случившемся инспектор патрульной полиции Алмат Утепов.

Источник: КТК

Напомним, на днях в Алматы произошло ДТП с участием Daewoo Matiz. Как оказалось, водителю стало плохо в пути. Сначала он столкнулся с другой машиной, а затем допустил наезд на дерево.

Еще в Алматы авто врезалось в столб из-за приступа эпилепсии, который случился у водителя во время движения. Сотрудники полиции помогли мужчине, страдающему эпилепсией выбраться из авто, они же привели его в чувства, а после передали медикам.

Весной прошлого года похожая история произошла в Актау - водитель за рулем Chevrolet Cruze столкнулся с машиной марки Chevrolet Lacetti, которая была припаркована. У водителя легковушки случился сердечный приступ. К сожалению, он скончался на месте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2063390-serdechnyy-pristup-proizoshel-u-voditelya-pryamo-na-doroge-v-kostanae/

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