Ребенок заболел тяжелой инфекцией из-за зараженного молока в Павлодарской области

В Павлодарской области трехлетний мальчик заразился бруцеллезом, выпив молоко больного животного. В сфере ветеринарии обнаружены грубые нарушения, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщает официальный сайт надзорного ведомства, в Павлодарской области выявлена фиктивная вакцинация, патологические материалы для проверки наличия особо опасных заболеваний не направлялись, предписания об изоляции подозрительных на инфекцию животных не выносились.

"В ходе проверки в одном из ветеринарных пунктов выявлены факты непроведения вакцинации против сибирской язвы и бешенства 450 голов животных. При этом ветеринарными врачами выдавались справки на животных для их последующей реализации, которые забивались в неустановленных для этого местах", - рассказали в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что более тысячи положительно реагирующих на особо опасные заболевания животных были скрыты от учета.

Вакцины хранились с нарушением требований законодательства и температурного режима в неприспособленных местах: в кочегарке и других подсобных помещениях.

Как подчеркнули в прокуратуре, все нарушения в совокупности могли привести к массовому распространению инфекции среди населения.

"Подтверждением этому явился случай заболевания бруцеллезом трехлетнего ребенка через употребление молока зараженного животного в Баянаульском районе", - отметили в надзорном органе.

По всем изложенным фактам прокуратурой области приняты упреждающие меры прокурорского надзора.

Напомним, в сентябре сразу в трех селах Карагандинской области зафиксировали вспышку бруцеллеза. В населенных пунктах ввели ветеринарные ограничения. Случаи заражения были зафиксированы и среди людей.

Что такое бруцеллез и чем он опасен

На официальном сайте Минздрава РК указано, что бруцеллез - опасное заразное заболевание человека и животных, которое может привести к инвалидности.

Человек может заразиться бруцеллезом:

при контакте и забое больного скота (мелкий и крупный рогатый скот, свиньи) и собаки, в том числе в период окота;

при употреблении сырых мясных и молочных продуктов больных животных;

при обработке шерсти и кожи больных животных.

Основные симптомы заболевания:

перемежающая боль в суставах, спине;

упадок сил; повышение температуры тела (длительное время);

потливость;

слабость;

потеря аппетита, веса.

Основные меры предупреждения: