Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Страх и боль нашего ребенка": мальчику из Алматинской области нужна пересадка печени

Опубликовано:

Диас Муса
Диас Муса. Фото: из личного архива

Диасу Муса из многодетной семьи из Алматинской области исполнится только 12 лет, но за свою жизнь он перенес множество операций, передает корреспондент NUR.KZ.

Диас - шестой ребенок в семье. Родился мальчик в срок, рос и развивался как все дети. Но в январе 2022 года у ребенка появилась желтушность склер глаз, с постепенным окрашиванием кожных покровов. Родители тут же забили тревогу.

После того, как были сделаны анализы и проведено УЗИ органов брюшной полости, Диасу поставили диагноз: "эхинококкоз печени. Киста холедоха, механическая желтуха". Ребенка срочно госпитализировали, затем ему поставили еще один диагноз: "портальная гипертензия".

Диас начал получать лечение по протоколу, родители выполняли все предписания врача, но  улучшения состояния не было,  ситуация становилась все хуже и хуже, вспоминает мама мальчика Онласын Асилбаева.

"Диасу провели  ряд операций: удалили желчный пузырь, селезенку, кисту в печени, ставили  и потом меняли дренаж. Каждая из этих операций - это страх и боль нашего ребенка, которые он стоически переносил", - говорит она.

Увидев, что улучшений у нет, родители решили искать другие методы лечения и поехали в Ташкент, где Диасу поставили окончательный диагноз: "цирроз печени". Врачи сообщили, что спасти ребенка может только трансплантация печени от родственного донора. Без пересадки ребенок может погибнуть.

Чтобы провести операцию, семья обратилась в турецкую клинику Medical Park, где их пригласили на операцию. Донором выступит старший брат Диаса. Родители готовы отправиться в Турцию в самые короткие сроки, но на операцию не собрана сумма.

Она составляет 55 000 долларов - около 26,5 млн тенге.

"Мы - обычная семья из села со средним уровнем дохода. Нам самостоятельно не собрать такие большие деньги. Поэтому мы вынуждены обратиться к простым людям, к землякам, к обычным гражданам Казахстана. Пожалуйста, услышьте просьбу матери, помогите спасти ребенка", - заявила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 6759 9261

Карта привязана к номеру: +7 702 167 58 52

Асилбаева Онласын Мутановна

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2059937-strah-i-bol-nashego-rebenka-malchiku-iz-almatinskoy-oblasti-nuzhna-peresadka-pecheni/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.