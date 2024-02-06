"Обращаемся в суд": как родителей заставляют лечить детей со статусом ВИЧ в Казахстане

Недавно страну потрясла смерть ребенка от ВИЧ в Алматинской области. Сообщалось, что родители отказывались от терапии. Корреспондент NUR.KZ выяснил, что предпринимается в таких случаях.

Как рассказала заведующая отделом клинического мониторинга Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК Сайранкуль Касымбекова, на сегодняшний день на учете состоят 408 детей, контактных с ВИЧ в возрасте от одного года до 17 лет.

Терапию им предстоит проходить всю жизнь.

"Все лечение предоставляется в рамках ГОБМП, это, в основном, антивирусные препараты, растворы для детей до 6 лет. С 6 лет мы проводим терапию в таблетированной форме, всем детям предоставляются препараты оригинального производства", - говорит Сайранкуль Касымбекова.

По ее словам, есть случаи, когда родители отказываются от того, чтобы ребенок принимал терапию. На сегодняшний день на учете состоят шестеро таких детей в возрасте от года до шести лет.

"Мы обращаемся в органы опеки и попечительства, в органы прокуратуры, в суд. Бывает, что суды выигрываем и родителей обязывают лечить ребенка, привлекаются судебные исполнители. В основном мы определяем, принимает ребенок терапию или нет, по результатам вирусной нагрузки – если ребенок принимает препараты, то вирусная нагрузка должна падать", - говорит спикер.

Она отмечает - ВИЧ-положительный человек может жить обычной, полноценной жизнью и даже иметь здоровых детей, но для этого необходимо принимать терапию без перерывов. На сегодня выживаемость очень высокая, а качество жизни находится на таком же уровне, как и у людей без статуса ВИЧ.

Законодательно у ВИЧ-положительных нет никаких ограничений - ребенок имеет право обучаться в обычной школе, ходить в обычный детский сад и так далее. Родители, как правило, скрывают ВИЧ-статус ребенка, но связано это со стигмой и дискриминацией в обществе, отмечает Сайранкуль Касымбекова.

Впрочем, несмотря на то, что качество жизни детей, принимающих терапию, находится на нормальном уровне, смерти все же случаются. Нередко - вовсе не из-за ВИЧ, а по причине других болезней.

"В прошлом году умер ребенок, но это было связано не с ВИЧ-статусом - у него было раковое заболевание. За последние 5 лет у нас умерли 19 детей по причине острых состояний заболеваний, в основном, это пневмонии и так далее. Смертность есть, как и среди обычных детей. Бывает и так, что ребенок рождается уже с патологией. И это не связано с ВИЧ", - рассказывает эксперт.

При этом есть некоторые раковые заболевания, которые усиливаются на фоне ВИЧ. Из-за ВИЧ смерти тоже могут случаться, но, как правило, это происходит, если у ребенка поздно выявляют этот статус.

Дело в том, что беременные женщины сдают анализ на ВИЧ во время вынашивания ребенка, благодаря чему можно вовремя выявить наличие ВИЧ-статуса у новорожденного и начать терапию.

Но бывает и так, что мама заражается ВИЧ уже после родов, и тогда, во время грудного вскармливания она может передать инфекцию малышу. А у него, в свою очередь, могут выявить вирус лишь тогда, когда он заболеет чем-то другим и во время обследования ребенка будет сдан и столь взрослый анализ.

"Анализ является добровольным, поэтому люди не знают свой ВИЧ-статус. Заражаются дети от мамы – во время беременности или грудного вскармливания, если мама не принимает терапию. Других путей заражения нет, кроме той ситуации в Шымкенте в 2006 году, когда было внутрибольничное заражение.

Если вы помните, у нас уже на момент регистрации была смертность (среди детей от ВИЧ-прим.ред.), но другие зараженные дети уже выросли. Самому младшему уже 17 лет, они учатся, работают, имеют свои семьи, воспитывают детей, все дети у них здоровые", - заключила Сайранкуль Касымбекова.