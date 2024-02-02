Заболеваемость сифилисом резко выросла во всем мире с 2020 года

Уровень заболевания сифилисом резко вырос во всем мире в последние несколько лет. Тревогу забили американские врачи, а также специалисты ВОЗ, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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В январе 2024 года Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили, что уровень заболеваемости сифилисом достиг самых высоких значений за последние 10 лет: в 2022 году в США было зарегистрировано более 203 500 случаев заболевания.

Заболеваемость резко увеличилась, на целых 17%, в период с 2021 по 2022 год и выросла на 32% в период с 2020 по 2021 годы, достигнув самого высокого числа зарегистрированных случаев за 70 лет.

Подобная ситуация наблюдается не только в США. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году в мире было зарегистрировано 7,1 млн новых случаев сифилиса. В 2022 году в Великобритании заболеваемость сифилисом достигла самого высокого уровня с 1948 года.

Сифилис – одна из старейших известных инфекций, передающихся половым путем. Его также называют "великим подражателем". Сифилис может имитировать другие инфекции, поэтому его ранние симптомы инфицированный может не заметить. Однако при отсутствии лечения последствия могут быть серьезными. Сифилис может привести к долгосрочным неврологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям.

"15 или 20 лет назад мы думали, что находимся на грани ликвидации сифилиса. Сейчас нет сомнений в том, что мы наблюдаем такой рост заболеваемости сифилисом, которого мы не видели последние 20 лет", — говорит Леандро Мена, директор отдела профилактики заболеваний, передающихся половым путем.

Отмечается, что особенно выросло число случаев врожденного сифилиса, когда заболевание передается ребенку от матери. В США в 2022 году было зарегистрировано 3755 таких случаев, что на 30% больше, чем в 2021 году.